VfL Bochum II verpflichtet Wolfsburger Sturmtalent nach Kojic-Ausfall

In der Meldung des VfL Bochum heißt es: "Der Kapitän der Wolfsburger U19 kommt in 82 Juniorenspielen auf 38 Tore und 24 Vorlagen (Quelle: transfermarkt.de). In der letzten Saison trainierte er bereits regelmäßig bei den Profis des VfL Wolfsburg mit und stand dabei einmal in der Bundesliga sowie in der ersten Runde des DFB-Pokals im Kader."

Vor seiner U19-Zeit in Wolfsburg spielte der frühere U-Nationalspieler für Dynamo Dresden in der U17-Bundesliga. Wie Kojic trug er das Deutschland-Trikot in der U16, U17 und U18.