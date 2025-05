VfL Bochum II: RL-Aufstieg perfekt nach erneutem Rhynern-Patzer

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) öffnete vor einem Jahr die Tür für die Wiedereingliederung der Bochum-Reserve in die höchstmögliche Spielklasse. Einst war vorgesehen, dass dies eine Spielklasse unterhalb der Ausstiegsspielklasse passiert. Da der VfL Bochum II im Jahr 2014/15 aus der Regionalliga West in die Oberliga abstieg und sich daraufhin zurückzog, hätte eigentlich die Wiedereingliederung in die Westfalenliga erfolgen müssen. Doch der FLVW machte passend, was nicht passt. Aus sportlicher Sicht war es vermeintlich die richtige Entscheidung. Denn die Oberliga war - wie von vielen erwartet - nur eine Durchgangsstation für den finanzkräftigen Bundesligisten, dessen U21 sich seit dem 8. Spieltag nicht mehr von einem Aufstiegsplatz verdrängen ließ.

Mit der 1:2-Niederlage des SV Westfalia Rhynern im Nachholspiel am Mittwochabend gegen die bereits als Regionalliga-Aufsteiger feststehenden Sportfreunde Siegen ist auch der VfL nun offiziell rechnerisch aufgestiegen. Am heutigen Tage gaben die Bochumer zudem bekannt, dass Erfolgscoach Heiko Butscher auch künftig Trainer der U21 sein wird.