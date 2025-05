VfL Bochum II holt Ex-U19-Keeper zurück – zwei Leistungsträger bleiben

Der frisch gebackene Regionalliga-Aufsteiger VfL Bochum II hat seinen dritten externen Neuzugang für die Saison 2025/26 bekanntgegeben. Zwei Jahre nach seinem Abschied aus Bochum kehrt Torhüter Finn Kotyrba (21) an die Castroper Straße zurück. Dort wird der Herner den freiwerdenden Kaderplatz von Niklas Lübcke einnehmen, der den Aufwand aus beruflichen Gründen ab Sommer nicht mehr mitgehen wird.

Kotyrba hatte von 2018 bis 2023 im Tor des Bochumer Nachwuchses gestanden und verabschiedete sich nach der U19 in Richtung Westfalenliga zum TuS Bövinghausen, den er allerdings noch im selben Transfer-Sommer für den 1. FC Saarbrücken verließ.

Ein Jahr später wechselte Kotyrba zum hessischen Regionalligisten TSV Steinbach Haiger, wo der Schlussmann neben einem Viertligaeinsatz in Freiburg überwiegend für die Zweitvertretung in der Hessenliga zum Einsatz kam. Im Winter 2025 kehrte der 21-Jährige schließlich nach Westfalen zurück und schloss sich der U23 des FC Schalke 04 an, wartet allerdings bis heute noch auf seinen ersten Einsatz für Königsblau, das er nach einem halben Jahr wieder verlassen wird.

Damit dürfte beim VfL Bochum das Torwartteam für die anstehende Regionalliga-Saison stehen. Neben dem bisherigem Stammkeeper Hugo Rölleke wird Jeremias Heufken aus der eigenen U19 in den U21-Kader aufrücken.