VfL Bochum II: Drei Neuzugänge - ein erfahrener Torwart geht

Wie von vielen erwartet, hat der Bundesligist eine U21 aus dem Boden gestampft, die aller Voraussicht nach direkt den Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse schafft. Als Spitzenreiter reisen die VfL-Youngster am Sonntag zum SV Westfalia Rhynern. Im Falle eines Sieges dürfte der VfL Bochum II nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen sein.

Mit dem aktuellen U19-Stammkeeper Benjamin Speight, der wie Heufken im Sommer in den Seniorenbereich wechseln muss, steht ein weiteres Talent in den Startlöchern. "Die Gespräche laufen", so Kögel, der mit einem Torwart-Trio in die Saison gehen möchte.

Neben Keeper Niklas Lübcke (25), der den Verein in Sommer verlassen wird, da der Aufwand als hauptberuflicher Bankkaufmann nicht mehr zu stemmen sein wird, steht aktuell nur Hugo Rölleke im U21-Kader. Der 19-Jährige soll nach Informationen der "WAZ" aber künftig fest zum Kader der Profis gehören, womit der dritte Torwart-Platz für Speight frei wäre. Zum Abgang von Lübcke, der in seiner Laufbahn bislang 30 Regionalliga-Partien absolviert hat, sagt Kögel: "Sportlich und charakterlich kann ich ihm nur ein Riesenkompliment machen. Seine Unterstützung für die Jungs ist überragend.“