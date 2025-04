Vor einem Jahr hielt Heiko Butscher (44) die 1. Mannschaft des VfL Bochum in der 1. Bundesliga, nun steht er mit der neugegründeten 2. Mannschaft kurz vor dem direkten Aufstieg in die Regionalliga West. Am heutigen Freitag gab der Bundesligist die Vertragsverlängerung mit Butscher bekannt. "Der 44-jährige Fußballlehrer bleibt Cheftrainer der U21 mit besonderem Fokus auf den Übergangsbereich", heißt es in der Vereinsmeldung.

"Seine ersten Fußabdrücke in Bochum hinterließ Heiko Butscher vor mittlerweile 20 Jahren. Als Spieler absolvierte er insgesamt 69 Spiele für den VfL und beendete 2015 seine aktive Karriere anne Castroper. Anschließend ging es direkt in den Bochumer Nachwuchsbereich, wo er die ersten Schritte seiner Trainerlaufbahn ging. Neben dem Trainerjob übernahm Butscher zuletzt die Sportliche Leitung des gesamten Talentwerks. Dreimal sprang er als Interimstrainer der Lizenzmannschaft ein. Sein Name wird immer mit dem Relegations-Wunder aus der Saison 2023/24 verbunden sein. Zur laufenden Saison übernahm Butscher die U21 des VfL. In der Oberliga Westfalen formte er aus einer neugegründeten Mannschaft auf Anhieb eine Einheit, die aktuell die Tabelle anführt."

VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig erklärt: „Wir sind Heiko Butscher enorm dankbar dafür, was er bereits in der Vergangenheit für den VfL geleistet hat – mit dem unvergessenen Höhepunkt des dramatischen Klassenerhalts in der letzten Saison. Umso erfreulicher, dass es uns nach vielen Gesprächen und langer Vorbereitung nun gelungen ist, dass Heiko als Ur-Bochumer auch für die Zukunft an Bord bleibt und neben der U21 den wichtigen Übergangsbereich im Blick hat. Er kennt den Verein sowie die Gegebenheiten in- und auswendig und wird ein elementarer Bestandteil in unserem sportlichen Team bleiben. Das ist eine tolle Nachricht für alle Blau-Weißen.“