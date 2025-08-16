VfL Birkenau verliert auch gegen den FV Biblis

Birkenau. Der VfL Birkenau hat auch sein zweites Spiel in der Fußball-Kreisoberliga verloren. Das Team des Trainergespanns Thorben Schmidt und Daniel Hahn unterlag am Donnerstagabend zu Hause gegen den FV Biblis mit 2:4 (2:1). „Wir haben 40 Minuten richtig gut gespielt, dann ist uns irgendwie die Puste ausgegangen“, sagte Daniel Hahn und machte klar: Biblis hat aber letztlich verdient gewonnen. Wir haben viele Ausfälle, aber auch die Elf, die gegen Biblis auf dem Platz stand, hätte das Ding gewinnen müssen. Nach dem ersten Bibliser Tor wurde es zu wild bei uns. Und nach dem 2:2 sind die Köpfe plötzlich wieder runter.“