VfL bindet Nachwuchstalent langfristig

Der VfL Wolfsburg setzt weiter auf die eigene Nachwuchsarbeit und hat Pharell Hensel mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet. Der 18-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb am Donnerstag einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2029. Für den gebürtigen Wolfsburger ist es der nächste große Schritt nach seinem Bundesliga-Debüt vor wenigen Wochen.

Sportdirektor Pirmin Schwegler würdigte die Leistungen des Talents und stellte Hensel als Beispiel für den eingeschlagenen Ausbildungsweg des Vereins heraus. Der Mittelfeldspieler habe sich den Vertrag durch kontinuierliche Arbeit, starke Leistungen und eine hohe Identifikation mit dem Klub verdient. Der VfL sehe in ihm großes Entwicklungspotenzial und wolle ihn gezielt im Lizenzspielerbereich weiter aufbauen.

Verwurzelt in der Region

Hensels Weg ist eng mit Wolfsburg verbunden. Aufgewachsen in der Region, begann er seine fußballerische Laufbahn beim TSV Ehmen, ehe er bereits im Kindesalter in die Nachwuchsabteilung des VfL wechselte. Seit der U10 durchlief er alle Altersklassen der Akademie und trug durchgehend das grün-weiße Trikot. Sein Bundesliga-Debüt feierte er am 30. November 2025 in Frankfurt – als erst vierter gebürtiger Wolfsburger in der Vereinsgeschichte.