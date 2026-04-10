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VfL Biedenkopf: Zwei Torhüter kommen, Trainerstab erweitert
Teaser GL GI/MR: +++ Talentierter Nachwuchs trifft Erfahrung: Der Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf stärkt seinen Kader mit zwei jungen Torhütern und baut den Trainerstab aus +++