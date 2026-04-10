 2026-04-10T07:15:08.667Z

Transfers

VfL Biedenkopf: Zwei Torhüter kommen, Trainerstab erweitert

Teaser GL GI/MR: +++ Talentierter Nachwuchs trifft Erfahrung: Der Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf stärkt seinen Kader mit zwei jungen Torhütern und baut den Trainerstab aus +++

von Redaktion · Heute, 22:35 Uhr · 0 Leser
Rückkehrer Florian Prigge (hier als Torwart des Gladenbacher SC) ergänzt ab kommender Saison den Trainerstab des VfL Biedenkopf. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Rückkehrer Florian Prigge (hier als Torwart des Gladenbacher SC) ergänzt ab kommender Saison den Trainerstab des VfL Biedenkopf. (Archivfoto) © Jens Schmidt

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VfL Biedenkopf

Biedenkopf. Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf macht in Sachen Personalien weiter Nägel mit Köpfen. Die „Roten“ holen zum 1. Juli zwei junge Torhüter und ergänzen ihren Trainerstab.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.