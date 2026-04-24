VfL Biedenkopf: „Wir können Topspiel!“ Teaser GL GI/MR: +++ Im Auestadion steigt das Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga: Mit der TSG Wieseck kommt der Primus zum Verfolger VfL Biedenkopf, der mit einem Sieg auf Platz eins springen kann +++ von Redaktion · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Nach dem Kreispokalsieg in Hommertshausen gegen Vatanspor Dautphe steigt in der Gruppenliga für den VfL Biedenkopf und Dennis Rakowski (vorn, hier im Zweikampf mit Serif Özcoskun) das Spitzenspiel daheim gegen Wieseck an. © Jens Schmidt

Biedenkopf. Im Aufstiegskampf nach hinten absichern oder nach vorn angreifen und Tabellenführer werden? Vor dieser Frage steht der Tabellenzweite VfL Biedenkopf (56 Punkte) angesichts des Spitzenspiels am Sonntag (15 Uhr) im Auestadion gegen Tabellenführer TSG Wieseck (58). Die Antwort auf die Frage liegt auf der Hand. Einfach gewinnen! Dann sind beide Möglichkeiten auf einen Schlag genutzt.