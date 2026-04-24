Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
VfL Biedenkopf: „Wir können Topspiel!“
Teaser GL GI/MR: +++ Im Auestadion steigt das Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga: Mit der TSG Wieseck kommt der Primus zum Verfolger VfL Biedenkopf, der mit einem Sieg auf Platz eins springen kann +++
Biedenkopf. Im Aufstiegskampf nach hinten absichern oder nach vorn angreifen und Tabellenführer werden? Vor dieser Frage steht der Tabellenzweite VfL Biedenkopf (56 Punkte) angesichts des Spitzenspiels am Sonntag (15 Uhr) im Auestadion gegen Tabellenführer TSG Wieseck (58). Die Antwort auf die Frage liegt auf der Hand. Einfach gewinnen! Dann sind beide Möglichkeiten auf einen Schlag genutzt.