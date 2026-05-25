VfL Biedenkopf verpasst Chance auf Aufstieg per Relegation

Hängende Köpfe auf der Bank des Fußball-Gruppenligisten VfL Biedenkopf. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen den FSV Cappel wird es nicht mit der Aufstiegsrelegation für die Hinterländer. © Jens Schmidt

Wetzlar. Das war’s mit der Fußball-Gruppenliga für den FC Ederbergland II, die SG Naunheim/Niedergirmes und Eintracht Lollar. Alle drei stehen als Absteiger fest. Ob der VfB Wetter auf Abstiegsrang 15 und die SG Eschenburg auf Relegationsrang 14 vielleicht noch die Plätze tauschen, hängt an der Wertung der Partie SG Eschenburg - SC Waldgirmes II (0:0 im Spiel, 3:0 nach einem Sportgerichtsurteil, gegen das Waldgirmes Einspruch erhoben hat). Die Entscheidung darüber war am späten Montagnachmittag noch nicht bekannt. Am Samstag verlor der VfL Biedenkopf Rang drei an die SG Kinzenbach, während Eschenburg dank eines Treffers in letzter Minute Wetter überholte.