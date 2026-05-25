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Ligabericht
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VfL Biedenkopf verpasst Chance auf Aufstieg per Relegation
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga muss sich der VfL Biedenkopf knapp dem FSV Cappel geschlagen geben. So sind die letzten Entscheidungen ausgefallen +++
Wetzlar. Das war’s mit der Fußball-Gruppenliga für den FC Ederbergland II, die SG Naunheim/Niedergirmes und Eintracht Lollar. Alle drei stehen als Absteiger fest. Ob der VfB Wetter auf Abstiegsrang 15 und die SG Eschenburg auf Relegationsrang 14 vielleicht noch die Plätze tauschen, hängt an der Wertung der Partie SG Eschenburg - SC Waldgirmes II (0:0 im Spiel, 3:0 nach einem Sportgerichtsurteil, gegen das Waldgirmes Einspruch erhoben hat). Die Entscheidung darüber war am späten Montagnachmittag noch nicht bekannt. Am Samstag verlor der VfL Biedenkopf Rang drei an die SG Kinzenbach, während Eschenburg dank eines Treffers in letzter Minute Wetter überholte.