VfL Biedenkopf: Sieg in Waldsolms hielte Aufstieg in Sicht Teaser GL GI/MR: +++ Wenn die Gruppenligakicker des VfL Biedenkopf ihr gegenseitiges Versprechen halten, und die Spiele bei der SG Waldsolms und gegen Cappel gewinnen, ist der Direktaufstieg noch drin +++ von Redaktion · Heute, 14:29 Uhr · 0 Leser

Marko Rujevic-Weber schreit seinem Partner Eduard Klaus die Freude über den Kreispokalsieg des VfL Biedenkopf ins Gesicht. DieTrainer sind guter Dinge, dass es auch am Ende der Gruppenligasaison Grund zum Jubel gibt. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Mit einem gegenseitigen Siegversprechen geht Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf in die letzten beiden Saisonspieltage. Gewinnen die „Roten“ das schwere Spiel am Sonntag (15 Uhr) in Kraftsolms bei der SG Waldsolms, dann besitzen sie gute Aufstiegsperspektiven am letzten Spieltag.