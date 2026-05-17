 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

VfL Biedenkopf: Sieg in Waldsolms hielte Aufstieg in Sicht

Teaser GL GI/MR: +++ Wenn die Gruppenligakicker des VfL Biedenkopf ihr gegenseitiges Versprechen halten, und die Spiele bei der SG Waldsolms und gegen Cappel gewinnen, ist der Direktaufstieg noch drin +++

von Redaktion · Heute, 14:29 Uhr · 0 Leser
Marko Rujevic-Weber schreit seinem Partner Eduard Klaus die Freude über den Kreispokalsieg des VfL Biedenkopf ins Gesicht. DieTrainer sind guter Dinge, dass es auch am Ende der Gruppenligasaison Grund zum Jubel gibt. © Jens Schmidt
Marko Rujevic-Weber schreit seinem Partner Eduard Klaus die Freude über den Kreispokalsieg des VfL Biedenkopf ins Gesicht. DieTrainer sind guter Dinge, dass es auch am Ende der Gruppenligasaison Grund zum Jubel gibt. © Jens Schmidt

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GL Gießen/Marburg
VfL Biedenkopf
SG Waldsolms

Marburg-Biedenkopf. Mit einem gegenseitigen Siegversprechen geht Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf in die letzten beiden Saisonspieltage. Gewinnen die „Roten“ das schwere Spiel am Sonntag (15 Uhr) in Kraftsolms bei der SG Waldsolms, dann besitzen sie gute Aufstiegsperspektiven am letzten Spieltag.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.