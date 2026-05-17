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Ligavorschau
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VfL Biedenkopf: Sieg in Waldsolms hielte Aufstieg in Sicht
Teaser GL GI/MR: +++ Wenn die Gruppenligakicker des VfL Biedenkopf ihr gegenseitiges Versprechen halten, und die Spiele bei der SG Waldsolms und gegen Cappel gewinnen, ist der Direktaufstieg noch drin +++
Marburg-Biedenkopf. Mit einem gegenseitigen Siegversprechen geht Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf in die letzten beiden Saisonspieltage. Gewinnen die „Roten“ das schwere Spiel am Sonntag (15 Uhr) in Kraftsolms bei der SG Waldsolms, dann besitzen sie gute Aufstiegsperspektiven am letzten Spieltag.