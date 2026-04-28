VfL Biedenkopf: Schlüsselspiele in Burgsolms und Kinzenbach Teaser GL GI/MR: +++ Gewinnt der VfL am Mittwoch in Burgsolms und hält er am Sonntag beim direkten Verfolger Kinzenbach stand, dann weist der Weg gradewegs Richtung Verbandsliga +++ von Redaktion · Heute, 21:44 Uhr · 0 Leser

Der Sprung ins Kreispokalfinale ist Biedenkopf mit dem 1:0 bei Vatanspor gelungen. In der anstehenden „englischen“ Gruppenliga-Woche haben David Alexandru Tudor (rechts) und Jan Niklas Runzheimer (links) mit dem VfL noch höhere Hürden zu überspringen. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Gewinnt Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf die letzten fünf Partien, dann ist ihm der Verbandsliga-Direktaufstieg nicht zu nehmen. Am Mittwoch (19 Uhr) gastieren die Biedenkopfer beim FC Burgsolms und am Sonntag (14 Uhr) bei Aufstiegs-Mitbewerber SG Kinzenbach. Lässt der VfL Punkte liegen, dann wandert der Blick automatisch zu den Resultaten der Konkurrenz.