Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
VfL Biedenkopf: Schlüsselspiele in Burgsolms und Kinzenbach
Teaser GL GI/MR: +++ Gewinnt der VfL am Mittwoch in Burgsolms und hält er am Sonntag beim direkten Verfolger Kinzenbach stand, dann weist der Weg gradewegs Richtung Verbandsliga +++
Marburg-Biedenkopf. Gewinnt Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf die letzten fünf Partien, dann ist ihm der Verbandsliga-Direktaufstieg nicht zu nehmen. Am Mittwoch (19 Uhr) gastieren die Biedenkopfer beim FC Burgsolms und am Sonntag (14 Uhr) bei Aufstiegs-Mitbewerber SG Kinzenbach. Lässt der VfL Punkte liegen, dann wandert der Blick automatisch zu den Resultaten der Konkurrenz.