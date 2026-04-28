 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ligavorschau

VfL Biedenkopf: Schlüsselspiele in Burgsolms und Kinzenbach

Teaser GL GI/MR: +++ Gewinnt der VfL am Mittwoch in Burgsolms und hält er am Sonntag beim direkten Verfolger Kinzenbach stand, dann weist der Weg gradewegs Richtung Verbandsliga +++

von Redaktion · Heute, 21:44 Uhr · 0 Leser
Der Sprung ins Kreispokalfinale ist Biedenkopf mit dem 1:0 bei Vatanspor gelungen. In der anstehenden „englischen“ Gruppenliga-Woche haben David Alexandru Tudor (rechts) und Jan Niklas Runzheimer (links) mit dem VfL noch höhere Hürden zu überspringen. © Jens Schmidt
Der Sprung ins Kreispokalfinale ist Biedenkopf mit dem 1:0 bei Vatanspor gelungen. In der anstehenden „englischen“ Gruppenliga-Woche haben David Alexandru Tudor (rechts) und Jan Niklas Runzheimer (links) mit dem VfL noch höhere Hürden zu überspringen. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Gewinnt Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf die letzten fünf Partien, dann ist ihm der Verbandsliga-Direktaufstieg nicht zu nehmen. Am Mittwoch (19 Uhr) gastieren die Biedenkopfer beim FC Burgsolms und am Sonntag (14 Uhr) bei Aufstiegs-Mitbewerber SG Kinzenbach. Lässt der VfL Punkte liegen, dann wandert der Blick automatisch zu den Resultaten der Konkurrenz.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.