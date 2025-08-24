VfL Biedenkopf schießt sich warm fürs Spitzenspiel

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Biedenkopf. Der VfL Biedenkopf hat seine weiße Weste in der Fußball-Gruppenliga und gewahrt und nach einem klaren 4:1 (2:0)-Erfolg gegen das punktlose Schlusslicht SG Naunheim/Niedergirmes vorerst die Tabellenspitze übernommen. Für die Mannschaft der beiden Trainer Marko Rujevic-Weber und Eduard Klaus war es bereits der vierte Sieg im fünften Pflichtspiel der Saison – und zugleich die perfekte Einstimmung auf das kommende Spitzenspiel gegen den FC Cleeberg.