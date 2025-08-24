VfL Biedenkopf schießt sich warm fürs Spitzenspiel

Biedenkopf. Der VfL Biedenkopf hat seine weiße Weste in der Fußball-Gruppenliga und gewahrt und nach einem klaren 4:1 (2:0)-Erfolg gegen das punktlose Schlusslicht SG Naunheim/Niedergirmes vorerst die Tabellenspitze übernommen. Für die Mannschaft der beiden Trainer Marko Rujevic-Weber und Eduard Klaus war es bereits der vierte Sieg im fünften Pflichtspiel der Saison – und zugleich die perfekte Einstimmung auf das kommende Spitzenspiel gegen den FC Cleeberg.