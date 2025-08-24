 2025-08-21T14:07:42.707Z

Torjubel zum 1:0 durch Kapitän Dennis Rakowski: die Spieler des Fußball-Gruppenligisten VfL Biedenkopf feiern. © Jens Schmidt
VfL Biedenkopf schießt sich warm fürs Spitzenspiel

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist lässt der SG Naunheim/Niedergirmes keine Chance. Nun gehen die Blicke gespannt auf das nächste Duell +++

Biedenkopf. Der VfL Biedenkopf hat seine weiße Weste in der Fußball-Gruppenliga und gewahrt und nach einem klaren 4:1 (2:0)-Erfolg gegen das punktlose Schlusslicht SG Naunheim/Niedergirmes vorerst die Tabellenspitze übernommen. Für die Mannschaft der beiden Trainer Marko Rujevic-Weber und Eduard Klaus war es bereits der vierte Sieg im fünften Pflichtspiel der Saison – und zugleich die perfekte Einstimmung auf das kommende Spitzenspiel gegen den FC Cleeberg.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

