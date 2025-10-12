VfL Biedenkopf schießt den Ligaprimus ab

Wetzlar . Der VfL Biedenkopf hat in der Fußball-Gruppenliga einen Kantersieg gefeiert – und was für einen! Gegen Ligaprimus SG Kinzenbach feierten die Hinterländer einen 5:1-Erfolg. Ein Blackout von 120 Sekunden hat dafür gesorgt, dass der VfB Wetter unterdessen mit leeren Händen dasteht. Gegen die TSG Wieseck gab es eine 0:2-Heimniederlage. Nicht viel besser erging es dem FSV Schröck, der bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod mit 0:1 verlor.