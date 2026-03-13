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Ligavorschau
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VfL Biedenkopf: „Mund abputzen und weiter!“
Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga: Nach der in Niedergrimes vertanen Chance, die Spitze zu erobern, setzt der Tabellenzweite gegen den FC Cleeberg auf seine Heimstärke +++
Marburg-Biedenkopf. Zwei verlorene Punkte beim Abstiegskandidaten! Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf will nach dem 2:2 der Vorwoche bei der SG Naunheim/Niedergirmes wieder ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf setzen. Gelingen würde dies mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Cleeberg.