VfL Biedenkopf: „Mund abputzen und weiter!“ Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga: Nach der in Niedergrimes vertanen Chance, die Spitze zu erobern, setzt der Tabellenzweite gegen den FC Cleeberg auf seine Heimstärke +++ von Redaktion · Heute, 18:22 Uhr · 0 Leser

Dennis Rakowski (links) und Leon Laukel waren in den Spielen gegen Schröck und in Niedergrimes Biedenkopfs Torgaranten. Auch gegen im Heimspiel gegen den FC Cleeberg wollen die VfL-Stürmer wieder jubeln. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Zwei verlorene Punkte beim Abstiegskandidaten! Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf will nach dem 2:2 der Vorwoche bei der SG Naunheim/Niedergirmes wieder ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf setzen. Gelingen würde dies mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Cleeberg.