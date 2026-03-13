 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

VfL Biedenkopf: „Mund abputzen und weiter!“

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga: Nach der in Niedergrimes vertanen Chance, die Spitze zu erobern, setzt der Tabellenzweite gegen den FC Cleeberg auf seine Heimstärke +++

von Redaktion · Heute, 18:22 Uhr · 0 Leser
Dennis Rakowski (links) und Leon Laukel waren in den Spielen gegen Schröck und in Niedergrimes Biedenkopfs Torgaranten. Auch gegen im Heimspiel gegen den FC Cleeberg wollen die VfL-Stürmer wieder jubeln. © Jens Schmidt
Dennis Rakowski (links) und Leon Laukel waren in den Spielen gegen Schröck und in Niedergrimes Biedenkopfs Torgaranten. Auch gegen im Heimspiel gegen den FC Cleeberg wollen die VfL-Stürmer wieder jubeln. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Zwei verlorene Punkte beim Abstiegskandidaten! Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf will nach dem 2:2 der Vorwoche bei der SG Naunheim/Niedergirmes wieder ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf setzen. Gelingen würde dies mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Cleeberg.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.