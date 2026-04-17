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Ligabericht
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VfL Biedenkopf macht nächsten Schritt in Richtung Aufstieg
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg stellt der VfL Biedenkopf beim VfB Wetter früh auf 2:0. In der Folge agieren die Gäste wie eine Topmannschaft +++
Wetter. Der VfL Biedenkopf hat in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Am Donnerstagabend gewann der Tabellenzweite mit 2:0 (2:0) gegen den abstiegsbedrohten VfB Wetter.