 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

VfL Biedenkopf macht nächsten Schritt in Richtung Aufstieg

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg stellt der VfL Biedenkopf beim VfB Wetter früh auf 2:0. In der Folge agieren die Gäste wie eine Topmannschaft +++

von Redaktion · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
Trifft und muss später verletzt runter: Leon Laukel vom VfL Biedenkopf. © Lars Hinter
Trifft und muss später verletzt runter: Leon Laukel vom VfL Biedenkopf. © Lars Hinter

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GL Gießen/Marburg
VfB Wetter
VfL Biedenkopf

Wetter. Der VfL Biedenkopf hat in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Am Donnerstagabend gewann der Tabellenzweite mit 2:0 (2:0) gegen den abstiegsbedrohten VfB Wetter.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.