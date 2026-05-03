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Ligabericht
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VfL Biedenkopf lässt den Spitzenreiter weiter wegziehen
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg verteidigt die TSG Wieseck Platz eins gegen den VfB Wetter. Der VfL Biedenkopf lässt derweil im einem Verfolgerduell Federn +++
Wetzlar. Der Spitzenreiter der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat sich am 31. Spieltag keine Blöße gegeben. Die TSG Wieseck behauptete mit einem 3:1-Heimerfolg gegen den VfB Wetter den Platz an der Sonne mit sechs Punkten Vorsprung vor der ebenfalls siegreichen SG Obbornhofen/Bellersheim. Währenddessen musste der drittplatzierte VfL Biedenkopf bei der weiterhin im Aufstiegsrennen mitmischenden SG Kinzenbach einen Rückschlag hinnehmen und verlor das Verfolgerduell 0:2. Der FSV Schröck unterlag auf eigenem Platz der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod mit 1:2.