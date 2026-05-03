VfL Biedenkopf lässt den Spitzenreiter weiter wegziehen

Fußball-Gruppenliga-Goalgetter Dennis Rakowski (am Ball) kann diesmal nicht wie gewohnt Akzente setzen, sodass sich sein VfL Biedenkopf mit 0:2 bei der SG Kinzenbach geschlagen geben muss. (Archivbild) © Jens Schmidt

Wetzlar. Der Spitzenreiter der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat sich am 31. Spieltag keine Blöße gegeben. Die TSG Wieseck behauptete mit einem 3:1-Heimerfolg gegen den VfB Wetter den Platz an der Sonne mit sechs Punkten Vorsprung vor der ebenfalls siegreichen SG Obbornhofen/Bellersheim. Währenddessen musste der drittplatzierte VfL Biedenkopf bei der weiterhin im Aufstiegsrennen mitmischenden SG Kinzenbach einen Rückschlag hinnehmen und verlor das Verfolgerduell 0:2. Der FSV Schröck unterlag auf eigenem Platz der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod mit 1:2.