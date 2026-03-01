Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
VfL Biedenkopf lässt den FSV Schröck abblitzen
Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist setzt sich im Nachbarschaftsduell verdient durch. Für einen Paukenschlag sorgt unterdessen der FSV Cappel. Der Aufsteiger zeigt sich torhungrig +++
Marburg. Der VfL Biedenkopf ist mit einem 3:1 gegen den FSV Schröck erfolgreich ins neue Jahr in der Fußball-Gruppenliga gestartet. Ein echtes Ausrufezeichen setzte der FSV Cappel beim 7:0-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des FC Ederbergland.