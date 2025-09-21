 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
– Foto: Anna Gerlach

VfL Biedenkopf kommt nicht über ein Remis hinaus

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist patzt zu Hause gegen einen Aufsteiger. Der VfL-Sprecher lobt hinterher den Gegner. Unentschieden heißt es auch für den SV Bauerbach und den VfL Cappel +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
FSV Cappel
Eintracht Lollar
FSG Grünberg/L/S
SV Bauerbach

Wetzlar . Im vierten Spiel auf des Gegners Platz hat Eintracht Lollar in der Fußball-Gruppenliga den ersten Punkt eingesammelt. Zwar brachte das Team von Spielertrainer Ufuk Ersentürk am Sonntagnachmittag eine 1:0-Pausenführung in einem Aufsteigerduell nicht über die Runden, konnte sich am Ende aber immerhin über ein 1:1-Unentschieden beim stark in die Saison gestarteten FSV Cappel freuen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 021.9.2025, 21:06 Uhr
RedaktionAutor