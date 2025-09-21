VfL Biedenkopf kommt nicht über ein Remis hinaus

Wetzlar . Im vierten Spiel auf des Gegners Platz hat Eintracht Lollar in der Fußball-Gruppenliga den ersten Punkt eingesammelt. Zwar brachte das Team von Spielertrainer Ufuk Ersentürk am Sonntagnachmittag eine 1:0-Pausenführung in einem Aufsteigerduell nicht über die Runden, konnte sich am Ende aber immerhin über ein 1:1-Unentschieden beim stark in die Saison gestarteten FSV Cappel freuen.