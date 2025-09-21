Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Anna Gerlach
VfL Biedenkopf kommt nicht über ein Remis hinaus
Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist patzt zu Hause gegen einen Aufsteiger. Der VfL-Sprecher lobt hinterher den Gegner. Unentschieden heißt es auch für den SV Bauerbach und den VfL Cappel +++
Wetzlar . Im vierten Spiel auf des Gegners Platz hat Eintracht Lollar in der Fußball-Gruppenliga den ersten Punkt eingesammelt. Zwar brachte das Team von Spielertrainer Ufuk Ersentürk am Sonntagnachmittag eine 1:0-Pausenführung in einem Aufsteigerduell nicht über die Runden, konnte sich am Ende aber immerhin über ein 1:1-Unentschieden beim stark in die Saison gestarteten FSV Cappel freuen.