 2026-07-28T09:36:08.541Z

Ligavorschau

VfL Biedenkopf ist und bleibt eine Wundertüte

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf startet mit Verletzungsproblemen in ein Konsolidierungsjahr. Spannung versprechen die talentierten Neuzugänge +++

von Redaktion · Heute, 12:21 Uhr · 0 Leser
Das neue Team des Gruppenligisten VfL Biedenkopf (oberste Reihe, jeweils von links): Lukas Gläser, Jan Niklas Runzheimer, Constantin Gass, Loris Diego Schneider sowie (mittlere Reihe) Eduard Klaus (Trainer), Marko Rujevic-Weber (Trainer), Luis Henkel, Florian Prigge (Torwarttrainer), Luis Höflein, Mergim Sallija, Leon Laukel, Mats Fischbach, Finn Weckmüller, Joachim Rakowski (Sportlicher Leiter), Louis Brandt, Steven Valentin (Sportlicher Leiter) und (sitzend) Mohammad Alsaleh, David-Alexandru Tudor, Abdullah Rasho, Elias Henkel, Dominik Geiss, Fabio Grunert, Sascha Krellig, Dennis Rakowski, Jan Cegledi. © Anna Gerlach
Das neue Team des Gruppenligisten VfL Biedenkopf (oberste Reihe, jeweils von links): Lukas Gläser, Jan Niklas Runzheimer, Constantin Gass, Loris Diego Schneider sowie (mittlere Reihe) Eduard Klaus (Trainer), Marko Rujevic-Weber (Trainer), Luis Henkel, Florian Prigge (Torwarttrainer), Luis Höflein, Mergim Sallija, Leon Laukel, Mats Fischbach, Finn Weckmüller, Joachim Rakowski (Sportlicher Leiter), Louis Brandt, Steven Valentin (Sportlicher Leiter) und (sitzend) Mohammad Alsaleh, David-Alexandru Tudor, Abdullah Rasho, Elias Henkel, Dominik Geiss, Fabio Grunert, Sascha Krellig, Dennis Rakowski, Jan Cegledi. © Anna Gerlach

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