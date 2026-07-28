Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
VfL Biedenkopf ist und bleibt eine Wundertüte
Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf startet mit Verletzungsproblemen in ein Konsolidierungsjahr. Spannung versprechen die talentierten Neuzugänge +++