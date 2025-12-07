VfL Biedenkopf ist die erwachsenere Mannschaft

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lollar . In der Fußball-Gruppenliga hat Eintracht Lollar im letzten Spiel vor der Winterpause eine 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den VfL Biedenkopf kassiert. „Biedenkopf spielte in der ersten Halbzeit erwachsener und hatte die besseren Chancen. In der zweiten Halbzeit hatten wir Vorteile und mit mit etwas mehr Glück im Abschluss wäre mehr drin gewesen“, lautete die Bilanz von Lollars Sportlichem Leiter Lauritz Schwalm.