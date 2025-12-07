 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Sichert mit einer starken Parade den Sieg des VfL Biedenkopf beim Auswärtsspiel in Lollar: Dominik Geiss ist in der Fußball-Gruppenliga eine Klasse für sich. (Archivfoto) © Jens Kaliske
Sichert mit einer starken Parade den Sieg des VfL Biedenkopf beim Auswärtsspiel in Lollar: Dominik Geiss ist in der Fußball-Gruppenliga eine Klasse für sich. (Archivfoto) © Jens Kaliske

VfL Biedenkopf ist die erwachsenere Mannschaft

Teaser GL GI/MR: +++ Der VfL Biedenkopf mischt weiterhin im Aufstiegsrennen mit. Die reife Spielanlage bekam in der Fußball-Gruppenliga nun das Kellerkind aus Lollar zu spüren +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
Eintracht Lollar
VfL Biedenkopf

Lollar . In der Fußball-Gruppenliga hat Eintracht Lollar im letzten Spiel vor der Winterpause eine 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den VfL Biedenkopf kassiert. „Biedenkopf spielte in der ersten Halbzeit erwachsener und hatte die besseren Chancen. In der zweiten Halbzeit hatten wir Vorteile und mit mit etwas mehr Glück im Abschluss wäre mehr drin gewesen“, lautete die Bilanz von Lollars Sportlichem Leiter Lauritz Schwalm.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 07.12.2025, 21:03 Uhr
RedaktionAutor