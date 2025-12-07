VfL Biedenkopf ist die erwachsenere Mannschaft

Lollar . In der Fußball-Gruppenliga hat Eintracht Lollar im letzten Spiel vor der Winterpause eine 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den VfL Biedenkopf kassiert. „Biedenkopf spielte in der ersten Halbzeit erwachsener und hatte die besseren Chancen. In der zweiten Halbzeit hatten wir Vorteile und mit mit etwas mehr Glück im Abschluss wäre mehr drin gewesen“, lautete die Bilanz von Lollars Sportlichem Leiter Lauritz Schwalm.