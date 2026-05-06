VfL Biedenkopf installiert neues Trainergespann für „Zweite“

Das neue Trainerduo des VfL Biedenkopf II: Andreas Reitz (links) und Steven Simmons auch auf dem Platz sollen die Gruppenliga-Reserve zu neuer Blüte führen. © VfL Biedenkopf

Biedenkopf. Fußball-A-Ligist VfL Biedenkopf II geht mit einem neuen Trainerduo in die kommende Saison. Andreas Reitz und Steven Simmons sollen die Gruppenliga-Reserve nach einer schwierigen Spielzeit wieder in ruhigeres Fahrwasser führen. Ob dies nun in der A- oder B-Liga sein wird, ist derzeit noch offen. Die Mannschaft, die unter dem zum VfL-Cheftrainer aufgestiegenen Marko Rujevic-Weber im Vorjahr Tabellenzehnter war, rangiert am Ende der Rangliste.. Doch das Duo hat seine Zusage unabhängig von der Ligazugehörigkeit gegeben.