 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

VfL Biedenkopf installiert neues Trainergespann für „Zweite“

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Andreas Reitz und Steven Simmons sollen den aktuellen Tabellenletzten der Fußball-A-Liga in der kommenden Saison zu neuer Blüte führen +++

von Redaktion · Heute, 21:26 Uhr · 0 Leser
Das neue Trainerduo des VfL Biedenkopf II: Andreas Reitz (links) und Steven Simmons auch auf dem Platz sollen die Gruppenliga-Reserve zu neuer Blüte führen. © VfL Biedenkopf
Das neue Trainerduo des VfL Biedenkopf II: Andreas Reitz (links) und Steven Simmons auch auf dem Platz sollen die Gruppenliga-Reserve zu neuer Blüte führen. © VfL Biedenkopf

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KLA BID
Biedenkopf II

Biedenkopf. Fußball-A-Ligist VfL Biedenkopf II geht mit einem neuen Trainerduo in die kommende Saison. Andreas Reitz und Steven Simmons sollen die Gruppenliga-Reserve nach einer schwierigen Spielzeit wieder in ruhigeres Fahrwasser führen. Ob dies nun in der A- oder B-Liga sein wird, ist derzeit noch offen. Die Mannschaft, die unter dem zum VfL-Cheftrainer aufgestiegenen Marko Rujevic-Weber im Vorjahr Tabellenzehnter war, rangiert am Ende der Rangliste.. Doch das Duo hat seine Zusage unabhängig von der Ligazugehörigkeit gegeben.

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