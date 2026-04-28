VfL Biedenkopf II schenkt Spiel bei A-Liga-Primus Caldern ab Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der A-Liga-Letzte bekommt keine Elf für das Mittwochsspiel beim Spitzenreiter TSV Caldern zusammen und muss am Sonntag in Wallau antreten, sonst steht der Direktabsteiger fest +++ von Redaktion · Heute, 21:43 Uhr · 0 Leser

Nur wenige Minuten fehlten Thilo Ramerth (am Ball) und dem TuSpo Breidenstein zum Punktgewinn gegen Jonas Elsemanns (links) SSV Endbach/Günterod. Am Mittwoch fordert die Truppe von Trainer Felix Henkel (rechts) den Rangzweiten Buchenau. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. „Englische Woche“ in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf. Besonders die Kellerkinder werden alle Kräfte mobilisieren müssen, geht es doch am Mittwoch gegen Gegner, die allesamt auf dem aufsteigenden Ast sind. Besonders heikel ist die Lage des VfL Biedenkopf II.