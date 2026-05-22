VfL Biedenkopf: Herzschlagfinale im Derby gegen FSV Cappel

Folgt dem Biedenkopfer Pokal- der Aufstiegsjubel? Am Samstag könnte es im Aue-Stadion wieder hoch hergehen . © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Der Direktaufstieg als Vizemeister, die Teilnahme an der Verbandsligarelegation als Dritter oder gar das Verpassen des nachträglich formulierten Aufstiegsziels als Rangvierter! Für Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf ist am Samstag (15 Uhr) im letzten Punktspiel zu Hause gegen Landkreisrivale FSV Cappel und vor erwartet großer Kulisse alles drin. Ganz andere Nöte plagen den VfB Wetter und den FSV Schröck, die um den Klassenerhalt kämpfen.