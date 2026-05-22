 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

VfL Biedenkopf: Herzschlagfinale im Derby gegen FSV Cappel

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga: VfL kann am Samstag im Derby gegen den FSV Cappel aus eigener Kraft die Verbandsliga-Relegation klarmachen, darf aber auch noch auf den Direktaufstieg hoffen +++

von Redaktion · Heute, 12:01 Uhr · 0 Leser
Folgt dem Biedenkopfer Pokal- der Aufstiegsjubel? Am Samstag könnte es im Aue-Stadion wieder hoch hergehen . © Jens Schmidt
Folgt dem Biedenkopfer Pokal- der Aufstiegsjubel? Am Samstag könnte es im Aue-Stadion wieder hoch hergehen . © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Der Direktaufstieg als Vizemeister, die Teilnahme an der Verbandsligarelegation als Dritter oder gar das Verpassen des nachträglich formulierten Aufstiegsziels als Rangvierter! Für Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf ist am Samstag (15 Uhr) im letzten Punktspiel zu Hause gegen Landkreisrivale FSV Cappel und vor erwartet großer Kulisse alles drin. Ganz andere Nöte plagen den VfB Wetter und den FSV Schröck, die um den Klassenerhalt kämpfen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.