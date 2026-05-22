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Ligavorschau
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VfL Biedenkopf: Herzschlagfinale im Derby gegen FSV Cappel
Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga: VfL kann am Samstag im Derby gegen den FSV Cappel aus eigener Kraft die Verbandsliga-Relegation klarmachen, darf aber auch noch auf den Direktaufstieg hoffen +++
Marburg-Biedenkopf. Der Direktaufstieg als Vizemeister, die Teilnahme an der Verbandsligarelegation als Dritter oder gar das Verpassen des nachträglich formulierten Aufstiegsziels als Rangvierter! Für Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf ist am Samstag (15 Uhr) im letzten Punktspiel zu Hause gegen Landkreisrivale FSV Cappel und vor erwartet großer Kulisse alles drin. Ganz andere Nöte plagen den VfB Wetter und den FSV Schröck, die um den Klassenerhalt kämpfen.