VfL Biedenkopf gewinnt Spitzenspiel gegen FC Cleeberg

Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat der FC Cleeberg das Spitzenspiel gegen den VfL Biedenkopf verloren. Währenddessen feierten der FC Burgsolms und die SG Waldsolms jeweils Siege gegen Teams aus dem Fußball-Kreis Gießen.