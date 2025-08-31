 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Der VfL Biedenkopf gewinnt das Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gegen den FC Cleeberg. © Isabel Althof
VfL Biedenkopf gewinnt Spitzenspiel gegen FC Cleeberg

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg entscheidet der VfL Biedenkopf das Spitzenspiel für sich. Währenddessen dreht die SG Waldsolms ein verrücktes Spiel +++

Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat der FC Cleeberg das Spitzenspiel gegen den VfL Biedenkopf verloren. Währenddessen feierten der FC Burgsolms und die SG Waldsolms jeweils Siege gegen Teams aus dem Fußball-Kreis Gießen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

