Ligabericht
Sascha Krellig (l.) vom VfL Biedenkopf ist einen Tick schneller als Theodor Dietrich vom VfB Wetter. © Jens Schmidt
VfL Biedenkopf gewinnt Fußball-Live-Derby gegen VfB Wetter

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg entscheidet der VfL Biedenkopf das Derby gegen den VfB Wetter für sich. Nichts zu holen gibt es für die U23 des SC Waldgirmes +++

Biedenkopf/Waldgirmes. Der VfL Biedenkopf hat im Derby gegen den VfB Wetter seinen ersten Erfolg nach vier sieglosen Spielen gefeiert. Vor 170 Zuschauern setzte sich der Tabellenzweite der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg knapp mit 1:0 (1:0) durch. Für den VfB war es die zweite Niederlage in Folge. Die U23 des SC Waldgirmes musste sich dem FSV Cappel spät mit 0:1 geschlagen geben. Der Aufsteiger feierte damit seinen fünften Saisonsieg.

