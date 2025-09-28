VfL Biedenkopf gewinnt Fußball-Live-Derby gegen VfB Wetter

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Biedenkopf/Waldgirmes. Der VfL Biedenkopf hat im Derby gegen den VfB Wetter seinen ersten Erfolg nach vier sieglosen Spielen gefeiert. Vor 170 Zuschauern setzte sich der Tabellenzweite der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg knapp mit 1:0 (1:0) durch. Für den VfB war es die zweite Niederlage in Folge. Die U23 des SC Waldgirmes musste sich dem FSV Cappel spät mit 0:1 geschlagen geben. Der Aufsteiger feierte damit seinen fünften Saisonsieg.