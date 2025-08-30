 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
– Foto: Anna Gerlach

VfL Biedenkopf genießt das Spitzenspiel

Teaser GL GI/MR: +++ Nach vier Siegen gehen die ungeschlagenen Hinterländer als Tabellenführer ins Kräftemessen mit dem einen Zähler zurückliegenden FC Cleeberg, der in Oberkleen Heimrecht hat +++

Marburg-Biedenkopf. Starke vier Siege und ein Remis holte Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf aus den ersten fünf Saisonspielen. Meist war der VfL dabei Favorit. Am Samstag (15 Uhr) in Oberkleen sind die „Roten“ als Gast des FC Cleeberg zum ersten Mal Außenseiter, zumal jetzt die vermeintlich stärksten Kontrahenten folgen.

