Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Anna Gerlach
VfL Biedenkopf genießt das Spitzenspiel
Teaser GL GI/MR: +++ Nach vier Siegen gehen die ungeschlagenen Hinterländer als Tabellenführer ins Kräftemessen mit dem einen Zähler zurückliegenden FC Cleeberg, der in Oberkleen Heimrecht hat +++
Marburg-Biedenkopf. Starke vier Siege und ein Remis holte Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf aus den ersten fünf Saisonspielen. Meist war der VfL dabei Favorit. Am Samstag (15 Uhr) in Oberkleen sind die „Roten“ als Gast des FC Cleeberg zum ersten Mal Außenseiter, zumal jetzt die vermeintlich stärksten Kontrahenten folgen.