VfL Biedenkopf fordert strauchelnden Aufsteiger

Biedenkopf. In der Fußball-Gruppenliga empfängt der stark gestartete VfL Biedenkopf den strauchelnden Aufsteiger SG Naunheim/Niedergirmes. Wir übertragen das Spiel im Stream – und feiern damit unsere Premiere von „Fußball Live“ im Kreis Marburg-Biedenkopf.Drei Siege und ein Unentschieden aus den ersten vier Partien: Marko Rujevic-Weber, der gemeinsam mit Eduard Klaus das neue Trainer-Duo des VfL Biedenkopf bildet, kann zufrieden sein. „Das sind wir auch“, sagt Rujevic-Weber. „Ich sage der Mannschaft, dass sie das genießen und Kräfte daraus ziehen darf.“Das gute Zwischenergebnis haben sich die Biedenkopfer in der Vorbereitung erarbeitet. Der verjüngte Kader mit neun neuen Spielern hatte mit der Umsetzung der neuen Spielidee des Trainergespanns ordentlich zu tun. „Deshalb waren einige Testspiel-Ergebnisse durchwachsen, aber der Lernprozess war wichtig. Und mit der Zeit kriegen die Jungs das immer besser hin“, freut sich der VfL-Coach. „Wir haben eine klare Idee, wie wir unsere Stürmer ins Spiel bekommen. Das klappt sehr gut.“VfL Biedenkopf setzt auf HeimstärkeSo soll es Sonntag (15 Uhr) auch gegen Aufsteiger Naunheim/Niedergirmes laufen. „Wir haben viel Gruppenliga-Erfahrung in der Mannschaft und können Qualität auf den Platz bringen“, weiß Rujevic-Weber. „Zu Hause ist der VfL Biedenkopf in einer guten Verfassung kaum zu schlagen.“