VfL Biedenkopf feiert souveränen Gruppenliga-Heimerfolg

Leon Laukel (l.) und seine Mitstreiter vom VfL Biedenkopf feiern in der Fußball-Gruppenliga einen deutlichen 4:1-Heimsieg gegen den FC Ederbergland II. (Archivbild) © Jens Schmidt

Biedenkopf. „Es war ein absolut verdienter Sieg heute. Ederbergland II hat gut mitgespielt, wir waren aber die bessere Mannschaft. Nach dem schnellen 2:0 nach der Pause, das übrigens ein sensationelles Tor war, hatten wir alles im Griff und haben dann auch noch nachgelegt“, freute sich der Vorsitzende Karsten Plitt über den souveränen 4:1-Heimsieg seines VfL Biedenkopf in der Fußball-Gruppenliga Gießen Marburg gegen den FC Ederbergland II. Und sicherlich auch ein bisschen über den Patzer des bisherigen Zweiten SG Obbornhofen/Bellersheim in Waldgirmes.