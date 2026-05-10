 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

VfL Biedenkopf feiert souveränen Gruppenliga-Heimerfolg

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg lassen die Biedenkopf gegen den FC Ederbergland II nichts anbrennen. Und das ist längst nicht die einzige gute Nachricht für den VfL +++

von Redaktion · Heute, 21:53 Uhr · 0 Leser
Leon Laukel (l.) und seine Mitstreiter vom VfL Biedenkopf feiern in der Fußball-Gruppenliga einen deutlichen 4:1-Heimsieg gegen den FC Ederbergland II. (Archivbild) © Jens Schmidt
Leon Laukel (l.) und seine Mitstreiter vom VfL Biedenkopf feiern in der Fußball-Gruppenliga einen deutlichen 4:1-Heimsieg gegen den FC Ederbergland II. (Archivbild) © Jens Schmidt

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Biedenkopf. „Es war ein absolut verdienter Sieg heute. Ederbergland II hat gut mitgespielt, wir waren aber die bessere Mannschaft. Nach dem schnellen 2:0 nach der Pause, das übrigens ein sensationelles Tor war, hatten wir alles im Griff und haben dann auch noch nachgelegt“, freute sich der Vorsitzende Karsten Plitt über den souveränen 4:1-Heimsieg seines VfL Biedenkopf in der Fußball-Gruppenliga Gießen Marburg gegen den FC Ederbergland II. Und sicherlich auch ein bisschen über den Patzer des bisherigen Zweiten SG Obbornhofen/Bellersheim in Waldgirmes.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.