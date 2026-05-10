VfL Biedenkopf feiert souveränen Gruppenliga-Heimerfolg

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Biedenkopf. „Es war ein absolut verdienter Sieg heute. Ederbergland II hat gut mitgespielt, wir waren aber die bessere Mannschaft. Nach dem schnellen 2:0 nach der Pause, das übrigens ein sensationelles Tor war, hatten wir alles im Griff und haben dann auch noch nachgelegt“, freute sich der Vorsitzende Karsten Plitt über den souveränen 4:1-Heimsieg seines VfL Biedenkopf in der Fußball-Gruppenliga Gießen Marburg gegen den FC Ederbergland II. Und sicherlich auch ein bisschen über den Patzer des bisherigen Zweiten SG Obbornhofen/Bellersheim in Waldgirmes.