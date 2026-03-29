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Ligabericht
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VfL Biedenkopf erobert die Gruppenliga-Tabellenspitze
Teaser GL GI/MR: +++ Der VfL Biedenkopf springt in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg an die Spitze. Währenddessen feiert der FSV Cappel einen deutlichen Derbysieg +++
Wetzlar. Der VfL Biedenkopf darf sich über Tabellenplatz eins in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg freuen. Im Spitzenspiel gegen Türk Ataspor Wetzlar setzte sich der VfL auch dank eines Traumtores von Marco Kovacevic mit 2:1 durch. Etwas deutlicher machte es der FSV Cappel, der im Derby gegen den FSV Schröck einen 4:1-Erfolg feierte.