VfL Biedenkopf erobert die Gruppenliga-Tabellenspitze

Eng geht es zu: In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gewinnen Jan Niklas Runzheimer (r.) und der VfL Biedenkopf gegen Mehmet Pektas und Türk Ataspor Wetzlar. © Jens Schmidt

Wetzlar. Der VfL Biedenkopf darf sich über Tabellenplatz eins in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg freuen. Im Spitzenspiel gegen Türk Ataspor Wetzlar setzte sich der VfL auch dank eines Traumtores von Marco Kovacevic mit 2:1 durch. Etwas deutlicher machte es der FSV Cappel, der im Derby gegen den FSV Schröck einen 4:1-Erfolg feierte.