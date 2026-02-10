 2026-02-09T08:36:21.830Z

Ligabericht

VfL Biedenkopf: Dennis Rakoski in 16 Sätzen erklärt

Teaser GL GI/MR: +++ Beim Fußball-Gruppenligist geht der Kapitän und Torjäger im Sommer in seine 16. Saison. Grund genug, Dennis Rakowski gleich 16-mal augenzwinkernd auf den Zahn zu fühlen +++

von Redaktion · Heute, 13:43 Uhr · 0 Leser
Dennis Rakowski in gewohnter Pose: Der Kapitän des VfL Biedenkopf schießt und bejubelt über 300 Tore in Liga und Pokal für seinen Herzensverein. (Archivfoto) © Lars Hinter
Biedenkopf. „Überblick, Kaltschnäuzigkeit, Aggressivität vor dem Tor – und immer da, wenn es zählt.“ Mit warmen Worten huldigt der VfL Biedenkopf auf Instagram seinem Kapitän und Goalgetter Dennis Rakowski. Und der Anlass gibt es her. Denn die Vereinslegende hat seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert und geht im Sommer in ihre 16. (!) Saison beim aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Gruppenliga.

