 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligavorschau
Leon Laukel (links, im Zweikampf mit Ederberglands Verbandsligaspieler Simon Mitze) begeistert seinen Trainer nicht nur auf dem Platz, sondern auch durch Zusatzschichten im Fitnessstudio. © Jens Kaliske
Leon Laukel (links, im Zweikampf mit Ederberglands Verbandsligaspieler Simon Mitze) begeistert seinen Trainer nicht nur auf dem Platz, sondern auch durch Zusatzschichten im Fitnessstudio. © Jens Kaliske

VfL Biedenkopf, Cappel und Bauerbach in der Goliath-Rolle

Teaser GL GI/MR: +++ Der VfL und der SVB liefern sich bei ihren Auswärtsspielen in Lollar und Niedergirmes ein Fernduell um die Spitze, der FSV fordert von Waldsolms Revanche +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
SC Waldgirmes II
SG Kinzenbach
FC Cleeberg
FC Burgsolms

Marburg-Biedenkopf. Für drei Vertreter aus dem Quintett der heimischen Fußball-Gruppenligisten empfiehlt sich am Wochenende der Blick ins Alte Testament. Es heißt für das Trio nämlich stets „Goliath gegen David“, was auch für den Rangzweiten VfL Biedenkopf zutrifft, der am Samstag (17.30 Uhr) beim vorletzten Eintracht Lollar gastiert.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 021.11.2025, 16:13 Uhr
RedaktionAutor