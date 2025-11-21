VfL Biedenkopf, Cappel und Bauerbach in der Goliath-Rolle

Marburg-Biedenkopf. Für drei Vertreter aus dem Quintett der heimischen Fußball-Gruppenligisten empfiehlt sich am Wochenende der Blick ins Alte Testament. Es heißt für das Trio nämlich stets „Goliath gegen David“, was auch für den Rangzweiten VfL Biedenkopf zutrifft, der am Samstag (17.30 Uhr) beim vorletzten Eintracht Lollar gastiert.