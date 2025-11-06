Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
VfL Biedenkopf: Burgsolms schlagen, um Aufstieg mitspielen!
Teaser GL GI/MR: +++ Der von Cappel von der Spitze gestoßene Gruppenligazweite korrigiert sein Saisonziel und erklärt, dass er um den Aufstieg mitspielen will. Dafür sollte ein Sieg gegen Burgsolms her +++
Biedenkopf. Welches Gesicht zeigt Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf am Sonntag (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Burgsolms? Das von den teilweise begeisternden vier Siegen in Folge oder jenes, mit dem danach die Partie beim FSV Cappel 0:3 verloren wurde?