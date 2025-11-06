Du wirst automatisch weitergeleitet...

Leicht nach oben korrigert hat der VfL Biedenkopf sein Saisonziel: Nachdem der Klassenerhalt mit 34 Punkten aus 17 Spielen nahezu gesichert ist, will der Tabellenzweite nun zumindest bis zum Saisonende um den Aufstieg mitspielen. Hilfreich wäre dabei, wenn Keeper Dominik Geiss im Heimspiel gegen Burgsolms den VfL-Kasten sauber halten würde. © Jens Kaliske

VfL Biedenkopf: Burgsolms schlagen, um Aufstieg mitspielen! Teaser GL GI/MR: +++ Der von Cappel von der Spitze gestoßene Gruppenligazweite korrigiert sein Saisonziel und erklärt, dass er um den Aufstieg mitspielen will. Dafür sollte ein Sieg gegen Burgsolms her +++ Biedenkopf. Welches Gesicht zeigt Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf am Sonntag (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Burgsolms? Das von den teilweise begeisternden vier Siegen in Folge oder jenes, mit dem danach die Partie beim FSV Cappel 0:3 verloren wurde? Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.