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Pokal
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VfL Biedenkopf bezwingt FV Breidenbach im Elferschießen
Teaser KREISPOKAL BIEDENKOPF: +++ Nach 14 Jahren besiegt Biedenkopf den FV Breidenbach wieder im Kreispokal. Nach einem 1:1 zeigt VfL-Keeper Dominik Geiss im Elfmeterschießen eine Parade mehr als David Linneborn +++
Breidenbach. Der VfL Biedenkopf hat den FV Breidenbach nach 14 Jahren im Fußball-Kreispokal endlich wieder einmal bezwungen, und das vor 550 Zuschauern auf dem Gegners Platz. Nach 90 intensiven Minuten im Achtelfinal-Duell der Hinterländer Gruppenligisten stand es im Gunterstal 1:1. Während Biedenkopf nach der ersten Halbzeit verdient führte, steigerte sich der Verbandsliga-Absteiger deutlich und erzwang den Ausgleich. Das Elfmeterschießen gewann Biedenkopf nach Rückstand 3:2.