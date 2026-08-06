VfL Biedenkopf bezwingt FV Breidenbach im Elferschießen

Domink Geiss ist Biedenkopfs Held des Abends. Hier behauptet sich der VfL-Tormann im Luftkampf mit Breidenbachs Goalgetter Felix Baum, im Elfmeterschießen glänzt er mit drei Parade © Jens Schmidt

Breidenbach. Der VfL Biedenkopf hat den FV Breidenbach nach 14 Jahren im Fußball-Kreispokal endlich wieder einmal bezwungen, und das vor 550 Zuschauern auf dem Gegners Platz. Nach 90 intensiven Minuten im Achtelfinal-Duell der Hinterländer Gruppenligisten stand es im Gunterstal 1:1. Während Biedenkopf nach der ersten Halbzeit verdient führte, steigerte sich der Verbandsliga-Absteiger deutlich und erzwang den Ausgleich. Das Elfmeterschießen gewann Biedenkopf nach Rückstand 3:2.