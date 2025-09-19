 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Der DSC bekommt in der Liga kein Bein auf den Boden.
Der DSC bekommt in der Liga kein Bein auf den Boden. – Foto: Dennis Kemmerling

VfL Benrath und FC Bosporus im Gleichschritt, DSC im freien Fall

In der Kreisliga A Düsseldorf drohen der DSC 99 II, SC West und >Rot-Weiß Lintfort den Anschluss zu verlieren. Der VfL Benrath und FC Bosporus marschieren vorweg.

Verlinkte Inhalte

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Seite an Seite marschieren der VfL Benrath und der FC Bosporus in der Kreisliga A Düsseldorf voran. Am Sonntag sollen die nächsten Punkte folgen. Benrath empfängt zuhause den ASV Tiefenbroich, der FCB ist beim Kellerkind SC West zu Gast. Der hat erst ein Pünktchen auf dem Konto. Selbiges gilt auch für Rot-Weiß Lintfort, die mit dem SC Unterbach keine leichte Aufgabe vor der Brust haben. Noch komplett ohne etwas Zählbares steht die Reserve des DSC 99 dar. Sie treffen auf den Tabellenfünften Schwarz-Weiß Düsseldorf. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 6

>>> Alle Transfers im Überblick

So., 21.09.2025, 12:45 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
12:45live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
15:00

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
15:15

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
15:30

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
15:00

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
15:30live

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
So., 28.09.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Düsseldorf-West
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 28.09.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Sportfreunde Gerresheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - VfL Benrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 28.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Unterbach
So., 28.09.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - KSC Tesla 07
So., 28.09.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Büderich II

8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SC Unterbach - TSV Urdenbach
So., 05.10.25 12:45 Uhr FC Büderich II - AC Italia Hilden
So., 05.10.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - Rot-Weiß Lintorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - ASV Tiefenbroich
So., 05.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - TuS Gerresheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 05.10.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Türkgücü Ratingen

Aufrufe: 019.9.2025, 16:00 Uhr
Marcel EichholzAutor