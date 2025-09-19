VfL Benrath und FC Bosporus im Gleichschritt, DSC im freien Fall

Seite an Seite marschieren der VfL Benrath und der FC Bosporus in der Kreisliga A Düsseldorf voran. Am Sonntag sollen die nächsten Punkte folgen. Benrath empfängt zuhause den ASV Tiefenbroich, der FCB ist beim Kellerkind SC West zu Gast. Der hat erst ein Pünktchen auf dem Konto. Selbiges gilt auch für Rot-Weiß Lintfort, die mit dem SC Unterbach keine leichte Aufgabe vor der Brust haben. Noch komplett ohne etwas Zählbares steht die Reserve des DSC 99 dar. Sie treffen auf den Tabellenfünften Schwarz-Weiß Düsseldorf. Diese Spiele gibt es außerdem.
________________
7. Spieltag
So., 28.09.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Düsseldorf-West
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 28.09.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Sportfreunde Gerresheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - VfL Benrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 28.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Unterbach
So., 28.09.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - KSC Tesla 07
So., 28.09.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Büderich II
8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SC Unterbach - TSV Urdenbach
So., 05.10.25 12:45 Uhr FC Büderich II - AC Italia Hilden
So., 05.10.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - Rot-Weiß Lintorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - ASV Tiefenbroich
So., 05.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - TuS Gerresheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 05.10.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Türkgücü Ratingen