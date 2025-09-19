VfL Benrath und FC Bosporus im Gleichschritt, DSC im freien Fall

Seite an Seite marschieren der VfL Benrath und der FC Bosporus in der Kreisliga A Düsseldorf voran. Am Sonntag sollen die nächsten Punkte folgen. Benrath empfängt zuhause den ASV Tiefenbroich, der FCB ist beim Kellerkind SC West zu Gast. Der hat erst ein Pünktchen auf dem Konto. Selbiges gilt auch für Rot-Weiß Lintfort, die mit dem SC Unterbach keine leichte Aufgabe vor der Brust haben. Noch komplett ohne etwas Zählbares steht die Reserve des DSC 99 dar. Sie treffen auf den Tabellenfünften Schwarz-Weiß Düsseldorf. Diese Spiele gibt es außerdem.