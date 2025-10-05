VfL Benrath klettert auf Rang zwei, böse Klatschen für Kellerkinder

Der Kreisliga-A-Spieltag in Düsseldorf begann in dieser Woche bereits am Donnerstagabend - und das gleich mit einem Leckerbissen. Spitzenreiter SC Unterbach empfing den TSV Urdenbach. Am Samstag siegten die Sportfreunde Gerresheim im Verfolgerduell mit Türkgücü Ratingen 3:2. Am Sonntag gab es besonders für die abstiegsbedrohten Teams böse Niederlagen. Diese Partien gab es außerdem.

Die Mission war klar: Siegen und die Tabellenführung verteidigen. Das ist dem SC Unterbach beim 4:1-Erfolg über den TSV Urdenbach mit Bravour gelungen. Der Abend begann dabei ganz nach dem Geschmack der SCU-Verantwortlichen und der Unterbacher Anhänger. Keine drei Minuten waren auf dem Feld absolviert, als Till Arne Consilius mit seinem schon zehnten Saisontreffer das 1:0 erzielte. Noch vor der Pause sorgte Dennis Nuha für die Vorentscheidung (43.). Mitte der zweiten Hälfte war nach dem Doppelschlag von Sasa Jovanovic (65.) und Consilius (73.) alles in trockenen Tüchern. Einziger Makel an diesem Abend: Maximilian Best traf für Urdenbach kurz vor dem Ende und verhinderte so den Zu-Null-Sieg des SCU. Die haben nun vier Punkte Vorsprung im Klassement und ein deutlich besseres Torverhältnis als die Verfolger.

Türkgücü Ratingen hat das Verfolgerduell bei den Sportfreunden Gerresheim knapp verloren. Zwei Tore von Ex-Profi Samet Yesil in der ersten Hälfte reichten nicht, um etwas Zählbares einzufahren (6./38.). Für Gerresheim gelang Faouzi El Makadmi der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1. Nach Yesils zweitem Treffer hatte Ratingen lange Zeit die Nase vorn, ehe die Gerresheimer in ihrer Schlussoffensive noch zweimal zuschlugen. Zunächst markierte Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco mit einem sehenswerten Distanzschuss von der Strafraumkante den erneuten Ausgleich (81.). Es folgte eine gute Gelegenheit von Walid El Kadiri aus neun Metern (85.) und ein Freistoß-Lattenkracher von El Makadmi (86.), eh er es kurz darauf besser machte und zum 3:2-Endstand traf (88.).

Das sind die Partien am Sonntag

Deutliche Niederlagen gab es am 8. Spieltag für die Kellerkinder in der Kreisliga A Düsseldorf. Während Schlusslicht SC West vom ASV Tiefenbroich eine klare 0:5-Packung eingeschenkt bekam, erwischte es die zweite Mannschaft des DSC 99 noch härter. Im Heimspiel gegen die Sportvereinigung Hilden 05/06 gab es satte acht Gegentore. Mit vier Torerfolgen zeichnete sich Thomas Jarosch ganz besonders aus.

Der VfL Benrath kletterte nach seinem 2:1-Sieg gegen den TuS Gerresheim auf den zweiten Tabellenplatz. Ouassim El Aboussi erzielte zunächst kurz vor der Pause das 1:0 (45.), um auch nach dem Seitenwechsel rasch erfolgreich zu sein und die Vorentscheidung herbeizuführen (51.). Noch einmal spannend wurde es nach dem Anschlusstreffer von Alexander Nour in der Schlussphase (77.), doch mehr war am Ende nicht drin.