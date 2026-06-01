VfL beendet Saison mit Abschieden und Ausblicken Knappe Heimniederlage trübt den Saisonabschluss nur kurz – Verein verabschiedet verdiente Spieler von red · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Nach dem letzten Heimspiel der Saison überwog beim VfL trotz einer vermeidbaren Niederlage der Blick auf das Erreichte und die Menschen, die den Verein in den vergangenen Jahren geprägt haben. Beim anschließenden Saisonabschluss standen deshalb nicht nur sportliche Themen im Mittelpunkt, sondern vor allem der Dank an langjährige Wegbegleiter.

Sportlich endete das letzte Heimspiel mit einer 2:4-Niederlage. Dabei hatte die Mannschaft die Begegnung über weite Strecken im Griff und lag gleich zweimal in Führung. Dennoch gelang es nicht, den Vorsprung entscheidend zu verteidigen und die Partie frühzeitig zu ihren Gunsten zu entscheiden. Trotz des enttäuschenden Ergebnisses überwog nach dem Abpfiff die Einschätzung, dass die Leistung insgesamt stimmte. Ausschlaggebend war letztlich, dass die Mannschaft ihre Vorteile nicht konsequent genug nutzte und dem Gegner die Möglichkeit gab, die Begegnung zu drehen.

Abschied von zwei langjährigen Wegbegleitern Besonders emotional wurde es beim Saisonabschluss durch die Verabschiedung von Daniel Schrader und Jan-Eric David. Mit Daniel Schrader verliert der VfL einen Torhüter, der über viele Jahre zu den prägenden Figuren des Vereins gehörte. Sechs Jahre lang stand er zwischen den Pfosten und hatte entscheidenden Anteil an den sportlichen Erfolgen der vergangenen Jahre. Die gemeinsame Zeit war geprägt von Titeln, Höhepunkten und zahlreichen wichtigen Spielen. Nun endet dieses Kapitel, während für Schrader und seine Familie mit dem erwarteten Nachwuchs ein neuer Lebensabschnitt beginnt.