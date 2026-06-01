VfL beendet Saison mit Abschieden und Ausblicken

Nach dem letzten Heimspiel der Saison überwog beim VfL trotz einer vermeidbaren Niederlage der Blick auf das Erreichte und die Menschen, die den Verein in den vergangenen Jahren geprägt haben. Beim anschließenden Saisonabschluss standen deshalb nicht nur sportliche Themen im Mittelpunkt, sondern vor allem der Dank an langjährige Wegbegleiter.
Sportlich endete das letzte Heimspiel mit einer 2:4-Niederlage. Dabei hatte die Mannschaft die Begegnung über weite Strecken im Griff und lag gleich zweimal in Führung. Dennoch gelang es nicht, den Vorsprung entscheidend zu verteidigen und die Partie frühzeitig zu ihren Gunsten zu entscheiden.
Trotz des enttäuschenden Ergebnisses überwog nach dem Abpfiff die Einschätzung, dass die Leistung insgesamt stimmte. Ausschlaggebend war letztlich, dass die Mannschaft ihre Vorteile nicht konsequent genug nutzte und dem Gegner die Möglichkeit gab, die Begegnung zu drehen.
Besonders emotional wurde es beim Saisonabschluss durch die Verabschiedung von Daniel Schrader und Jan-Eric David.
Mit Daniel Schrader verliert der VfL einen Torhüter, der über viele Jahre zu den prägenden Figuren des Vereins gehörte. Sechs Jahre lang stand er zwischen den Pfosten und hatte entscheidenden Anteil an den sportlichen Erfolgen der vergangenen Jahre. Die gemeinsame Zeit war geprägt von Titeln, Höhepunkten und zahlreichen wichtigen Spielen. Nun endet dieses Kapitel, während für Schrader und seine Familie mit dem erwarteten Nachwuchs ein neuer Lebensabschnitt beginnt.
Ebenfalls verabschiedet wurde Jan-Eric David. Nach 18 Jahren im Verein geht eine außergewöhnlich lange Verbindung vorerst zu Ende. Auch wenn er nicht in jeder Saison zu den Stammspielern gehörte, galt David stets als verlässlicher Bestandteil der Mannschaft. Seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich in den Dienst des Teams zu stellen, machte ihn über viele Jahre zu einer wichtigen Stütze innerhalb des Vereins.
Neben den verabschiedeten Spielern richtete der Verein seinen Dank auch an die Unterstützer außerhalb des Spielfelds. Fans und Sponsoren hätten maßgeblichen Anteil daran, dass der Spielbetrieb und das Vereinsleben in dieser Form möglich seien.
Mit dem Saisonende beginnen nun die Planungen für die kommende Spielzeit. Weitere Informationen zu personellen Veränderungen und den Entwicklungen rund um die Mannschaft will der Verein in den kommenden Tagen bekanntgeben. Bis dahin steht zunächst der Dank an jene im Vordergrund, die die zurückliegende Saison auf und neben dem Platz mitgetragen haben.