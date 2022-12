VfJ Ratheim: Kampf gegen die Rote Laterne Die Hinrunde lief für den VfJ Ratheim bislang zum Vergessen. Zwei Spieler hat das Team von Sven Ingendorn noch Zeit, den letzten Tabellenplatz vor der Winterpause abzugeben.

Noch besteht für den VfJ Ratheim die Hoffnung, nicht als Tabellenletzter in die Winterpause zu gehen. Mickrige vier Punkte haben die Ohofer allerdings erst auf dem Konto – und damit zwei weniger als der SC Wegberg, der allerdings ein Spiel mehr absolviert hat. Am Sonntag ab 14.30 Uhr heißt der Gegner für Ratheim nun Germania Bauchem – am Sonntag darauf steht noch die Nachholpartie gegen den SV Waldenrath/Straeten an.

Es ist lange her, dass sich die Mannschaft von Trainer Sven Ingendorn über einen Punktgewinn freuen durfte. 2:2 hieß es am Ende beim SC Selfkant – das war allerdings am 2. Oktober. Anschließend hagelte es Niederlagen wie in der Vorwoche beim 1:3 gegen TuS Rheinland Dremmen. Auch eine Führung durch Felix Sebastian Jansen hatte wieder einmal nicht gereicht. Die Schwäche der Ratheimer wurde zum wiederholten Male deutlich, denn mit 46 Gegentreffern haben die Ohofer auch in dieser Rangordnung den letzten Platz inne. Ratheim hatte oft mit Ausfällen zu kämpfen, dennoch muss der Hebel noch vor der Winterpause umgelegt werden.

Mit Germania Bauchem kommt eine Mannschaft, die nur schwer einzuschätzen ist. Der Aufsteiger kann jeden in der Liga schlagen, aber auf der anderen Seite auch überraschende Niederlagen einstecken. Diese Ambivalenz bringt bis dato den elften Tabellenplatz ein. Es fällt auf, dass Bauchem mit 43 Gegentreffern im negativen Sinne direkt hinter den Ratheimern rangiert. Auf der anderen Seite haben die Geilenkirchener aber schon 36 Tore erzielt. Dreh- und Angelpunkt der Germania ist Nils Rütten. Im Jahre 2019 spielte Rütten noch in der 3. Liga für Eintracht Braunschweig. Auch beim Bonner SC und der U23 von Borussia Mönchengladbach gab er seine Visitenkarte ab – Rütten stand auch bereits im Kader bei den Profis, kam jedoch nicht zum Einsatz, bei den A-Junioren der Bundesliga indes schon. Die Zahlen sprechen für sich. Bislang hat Nils Rütten in 13 Spielen der laufenden Saison 16 Treffer erzielt. Er ist damit Garant für den guten Tabellenplatz der Geilenkirchener. Im vergangenen Jahr, als Bauchem den Aufstieg in die Kreisliga A schaffte, lief Rütten in 19 Spielen auf und erzielte dabei beachtliche 36 Tore. Es wird also eine der Hauptaufgaben für die Ratheimer sein, ihn in den Griff zu kriegen.

Während der VfJ Ratheim also tief im Abstiegskampf steckt, trifft Germania Kückhoven zeitgleich auf den Spitzenreiter der Liga, Sportfreunde Uevekoven. Während die Uevekovener in Ruhe die Herbstmeisterschaft feiern können, will Kückhoven den aktuell guten Mittelfeldplatz bestätigen. Mit dem SC Wegberg tritt bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr ein weiterer Abstiegskandidat an. Im Hans-Gisbertz-Stadion erwartet der SCW den Absteiger SV Waldenrath/Straeten zum Duell. Den zweiten Tabellenplatz bestätigen will der SV Niersquelle Kuckum – dazu sollte am Freitagabend (Anpfiff im Niers-Stadion ist um 20 Uhr) ein Heimsieg gegen den FC Randerath/Porselen her.