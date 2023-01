VfJ Ratheim: 3,5 Gegentore pro Partie Das Schlusslicht ist zugleich die Schießbude der A-Liga. Der Klassenerhalt wäre ein Wunder.

Schon das erste Spiel der Saison sollte ein Spiegelbild dessen werden, was sich anschließend wie ein roter Faden durch die Hinrunde zog. Nach einer zweimaligen Führung unterlag der VfJ dem SV Schwanenberg noch mit 3:4. Es folgten drei weitere Niederlagen, bevor den Mannen von Trainer Sven Ingendorn der erste und einzige Saisonsieg gelang. Zum 5:1-Sieg gegen Golkrath sagt Ingendorn rückblickend: „Wegen der zahlreichen Ausfälle, die wir dauerhaft hatten, war es eine Wohltat in diesem Spiel mal eine voll besetzte Bank – und damit Alternativen – zu haben.“ Das blieb allerdings die Ausnahme, denn den einzigen weiteren Zähler holte Ratheim eine Woche später beim 2:2 in der Partie beim SC Selfkant, danach gab es nur noch Niederlagen, die immerhin oft nur sehr knapp ausfielen. Am deutlichsten war da noch das abschließende 1:4 auf eigenem Platz gegen den SV Waldenrath-Straeten.

Nicht zuletzt eine Flut von 53 Gegentreffern – und damit 3,5 pro Spiel – sorgte für das bisherige Abschneiden der Ratheimer. Die defensiven Probleme muss der Coach in den Griff bekommen. Wenig Einfluss hatte Sven Ingendorn dagegen auf die personelle Situation. Immer wieder gab es Ausfälle aufgrund von Verletzungen oder anderen Gründen. Mit schweren Kreuzbandverletzungen hatten Julian Schmitz und Florian Jansen gefehlt. Hinzu kam, dass Toptorjäger Nick Camps lange angeschlagen spielte, dann aber seine Leiste ihn zu einer Zwangspause zwang, sodass Camps erst acht Spiele absolvieren konnte. In denen traf er immerhin siebenmal. Es war kein Einzelfall, dass auch die Torhüter Tim Küppers, Nils Ingendorn oder Gerrit Thora auf dem Feld aushelfen mussten.

Personal und Neuzugänge

Wegen der vielen Ausfälle sagte Sven Ingendorn bereits im Herbst: „Wir müssen personell nachlegen.“ Dies gestalte sich aber nicht so einfach, wie der Coach berichtet, weil „einige Spieler direkt fragen, wie viel sie den bekommen“, beklagt er. Dennoch ist Lewis Klein von Adler Effeld zum Kader gestoßen. Für die Innenverteidigung kam der erfahrene Emrullah Ünal von Borussia Hückelhoven. Zudem sollen noch zwei bis drei A-Junioren eingesetzt werden. Sehr ungünstig ist da die Tatsache, dass der Verein seine A-Jugend vom Spielbetrieb abgemeldet hat.

So sieht die Vorbereitung aus

Seit dem 10. Januar befinden sich die Ratheimer wieder im Training. Gegen B-Ligist Oberbrucher BC gab es bereits eine 2:3-Niederlage. Bis zum Rückrundenstart stehen noch drei weitere Testspiele auf dem Programm. Am 29. Januar ist Grün-Weiß Karken (B-Liga) in Ratheim zu Gast, am 11. Februar geht es zum Landesligisten SV Helpenstein, der dann allerdings nicht mit der besten Garnitur antreten will. Das letzte Vorbereitungsspiel findet am 26. Februar bei der SVG Birgden statt, ehe am 5. März die Rückrunde mit der Partie gegen den SV Schwanenberg beginnt. Zu den Aussichten macht Sven Ingendorn indes eine klare Ansage: „Wennwir die beiden ersten Rückrundenspiele nicht gewinnen, dann steigen wir ab. Zumindest vier Punkte müssten es aber sein.“