VfJ Laurensberg stellt die Weichen für die Zukunft im Seniorenbereich

Beim VfJ Laurensberg werden die Weichen für die Zukunft gestellt. In den vergangenen Jahren wurde im Verein ein mannschaftsübergreifendes Ausbildungssystem im Jugendbereich aufgebaut, das Spieler gezielt nach ihren individuellen Fähigkeiten entwickelt. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind bereits in dieser Saison deutlich sichtbar. Mit A- und C-Jugend konnten zwei Mannschaften die jeweilige Sonderliga bereits vor dem letzten Spieltag für sich entscheiden. Die A-Jugend gewann die Liga sogar ohne eine einzige Niederlage. Als Konsequenz der guten Arbeit stehen mehrere Spieler nun vor dem direkten Schritt in die Landesliga.
Gleichzeitig hat sich in dieser Saison gezeigt, wie wertvoll eine übergreifende Zusammenarbeit ist. Zahlreiche A-Jugendliche wurden frühzeitig reklamiert und im Herrenbereich integriert. In einer Phase, in der im vergangenen Sommer kurzfristig mehrere Leistungsträger den Verein verlassen hatten, war dies entscheidend, um die 1. Mannschaft zu stabilisieren.
Die positive Entwicklung bleibt nicht unbemerkt: ehemalige Spieler, die bereits zu Jugendzeiten das Laurensberger Trikot getragen haben, signalisierten frühzeitig aktiv ihr Interesse an einer Rückkehr und einer Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam. Diese Identifikation mit dem Verein und den einzelnen Persönlichkeiten bildet nun die Grundlage für den nächsten Schritt des Vereins.
Zur kommenden Saison werden Mahmoud Ibrahim und Cayan Zenk die Verantwortung für die 1. Mannschaft übernehmen - zwei Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Erfahrungen, aber derselben Spielidee mit Fokus auf einer nachhaltigen Entwicklung der Spieler. Mahmoud bringt neben der B-Lizenz-Ausbildung eine Erfahrung von über 20 Jahren im Jugendfußball mit. In dieser Zeit hat er unzählige Spieler begleitet, gefördert und entwickelt - der Kontakt zu vielen Spielern ist nie abgebrochen und viele von ihnen kommen nun bewusst zurück nach Laurensberg. Mahmoud steht dabei wie kaum ein anderer für die sportliche DNA des Vereins und wird zusätzlich weiterhin eng in der Jugend eingebunden bleiben, um die Ausbildungsphilosophie nachhaltig fortzuführen.
Cayan ergänzt das Trainer-Duo mit wertvoller Erfahrung aus dem internationalen Fußball. Ausgebildet bei Roda Kerkrade, sammelte er anschließend im Herrenbereich Erfahrungen im Profifußball in der Süper Lig in der Türkei und bei MVV Maastricht in den Niederlanden. Später war er darüber hinaus als Trainer bei höherklassigen Vereinen im Aachener Raum aktiv, unter anderem bei Teutonia Weiden in der Mittelrheinliga. Mit seiner sportlichen Laufbahn bringt er neue Impulse und wichtige Perspektiven für die Weiterentwicklung der Mannschaft mit ein. Daneben wird er mit seinen Erfahrungen im Profifußball den Jugendspielern bei ihrer Entwicklung und möglichen Zukunftsentscheidungen jederzeit beratend zur Seite stehen.
Unterstützt wird das Trainerteam durch Olcay Togan als Teammanager und Alpha Kapuya im Athletikbereich. Darüber hinaus werden mit einem Torwarttrainer und einem Physiotherapeuten professionelle Rahmenbedingungen geschaffen. Parallel dazu wächst auch die Infrastruktur des Vereins. Mit der bevorstehenden Einweihung des neuen Vereinsheims schafft der VfJ Laurensberg die passende Umgebung für eine nachhaltige Entwicklung im Herren- und Jugendbereich. Der eingeschlagene Weg ist damit klar: der VfJ setzt auf Ausbildung mit Identifikation und einer klaren Vision.