VfJ Laurensberg stellt die Weichen für die Zukunft im Seniorenbereich von Luca Zeichner · Heute, 13:42 Uhr · 0 Leser

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Beim VfJ Laurensberg werden die Weichen für die Zukunft gestellt. In den vergangenen Jahren wurde im Verein ein mannschaftsübergreifendes Ausbildungssystem im Jugendbereich aufgebaut, das Spieler gezielt nach ihren individuellen Fähigkeiten entwickelt. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind bereits in dieser Saison deutlich sichtbar. Mit A- und C-Jugend konnten zwei Mannschaften die jeweilige Sonderliga bereits vor dem letzten Spieltag für sich entscheiden. Die A-Jugend gewann die Liga sogar ohne eine einzige Niederlage. Als Konsequenz der guten Arbeit stehen mehrere Spieler nun vor dem direkten Schritt in die Landesliga. Gleichzeitig hat sich in dieser Saison gezeigt, wie wertvoll eine übergreifende Zusammenarbeit ist. Zahlreiche A-Jugendliche wurden frühzeitig reklamiert und im Herrenbereich integriert. In einer Phase, in der im vergangenen Sommer kurzfristig mehrere Leistungsträger den Verein verlassen hatten, war dies entscheidend, um die 1. Mannschaft zu stabilisieren.

Die positive Entwicklung bleibt nicht unbemerkt: ehemalige Spieler, die bereits zu Jugendzeiten das Laurensberger Trikot getragen haben, signalisierten frühzeitig aktiv ihr Interesse an einer Rückkehr und einer Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam. Diese Identifikation mit dem Verein und den einzelnen Persönlichkeiten bildet nun die Grundlage für den nächsten Schritt des Vereins. Zur kommenden Saison werden Mahmoud Ibrahim und Cayan Zenk die Verantwortung für die 1. Mannschaft übernehmen - zwei Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Erfahrungen, aber derselben Spielidee mit Fokus auf einer nachhaltigen Entwicklung der Spieler. Mahmoud bringt neben der B-Lizenz-Ausbildung eine Erfahrung von über 20 Jahren im Jugendfußball mit. In dieser Zeit hat er unzählige Spieler begleitet, gefördert und entwickelt - der Kontakt zu vielen Spielern ist nie abgebrochen und viele von ihnen kommen nun bewusst zurück nach Laurensberg. Mahmoud steht dabei wie kaum ein anderer für die sportliche DNA des Vereins und wird zusätzlich weiterhin eng in der Jugend eingebunden bleiben, um die Ausbildungsphilosophie nachhaltig fortzuführen.