VFC Plauen verabschiedet sich in Erfurt ehrenhaft aus der Regionalliga

Die Spitzenstädter stehen als Absteiger aus der Regionalliga fest. Aber hängen lassen wollten sich diePlauener beim Tabellenvierten nicht. Der FC Rot-Weiß Erfurt war der große Favorit in diesem Spiel, konnte das auch in spielerischer Hinsicht über 90 Minuten unter Beweis stellen. Der VFC Plauen war der Underdog und verteidigte bravourös. Weil die Heimelf aber ihre zahlreichen Möglichkeiten nicht zu nutzen vermochten, stand auf der großen Anzeigetafel lange das 0:0, ehe daraus das längst fällige 1:0 darauf sichtbar wurde und sich das dann schließlich noch in ein ein glückliches, aber nicht unverdientes 1:1 wandelte.

Das Spiel begann mit einer Dominanz der Gastgeber, wie man sie größer nicht erwarten konnte. Bereits nach fünf Minuten war VFC-Torhüter Jakob Pieles gefragt, stand seinen Mann und das sollte nicht das letzte Mal sein. Der Ball rollte in immer kürzeren Abständen auf das Plauener Tor. Zunächst landete Phillip Aboagyes Ball bei seinem Diagonalball knapp neben dem Pfosten(12.). Nur zwei Minuten später drohte erneut Gefahr. Torhüter Pieles mit seinen Vorderleuten konnte klären. Die Unruheherde Caciel, Ugondu, Awoudja und Aboagye verlangten der gesamten Mannschaft alles ab. Aber sie vergaben auch die besten Möglichkeiten. Und wenn es dann doch mal gefährlich wurde, stand ja immer noch Jakob Pieles im Weg, der mehrfach glänzte und das 1:1-Spiel zumeist für sich entschied. Gegen Ende der ersten Halbzeit wagte sich der VFC Plauen mehrfach mutig nach vorn. Nach Fehler in der Erfurter Hintermannschaft bekam Paul Kämpfer seine Möglichkeit zur Führung für den VFC Plauen. Doch Erfurts Torhüter Otto war einen Tick schneller am Ball. Erneut Kämpfer bekam Chance zwei und drei. Die erste endete mit einem zu schwachen Torschussversuch und die zweite parierte der Keeper der Heimelf stark. So blieb es bis zum Pausenpfiff 0:0.

Die zweite Spielhälfte verlief ausgeglichener, wenngleich mit mit Vorteilen für die Gastgeber. Nur einmal bekamen die Spitzenstädter ihre Abwehrzone zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht dicht. Und schon war es passiert. Marco Ferdinand Wolf nutzte die Lücke und erzielte aus der Distanz das 1:0 für Rot- Weiß. Das Resultat motivierte die Heimelf noch einmal, aber sie versäumten erneut, glasklare Chancen in Tore umzumünzen. Das wiederum machte die Gelb-Schwarzen mutiger. Plötzlich ergaben sich für den VFC Plauen Möglichkeiten. Nach Riedl-Freistoß blieb Daniel Heinrich mit seinem Schuss in der Deckung hängen.Im Anschluss nach Eckstoß landete die Kugel an der Querlatte mit Torwartberührung, sprang zurück ins Feld undHeinrich schoss den Ball deutlich über das Tor. Wenig später wollte Fabio Riedl mit einem Lupfer den Torwart überlisten. Er roch den Braten und hielt. Es stand noch immer 1:0. Weil die Plauener nicht aufgaben, wurden sie am Ende noch belohnt. In der Nachspielzeit vertändelteKingsley Akindele den Ball. Erfurts Keeper zeigte sich indisponiert und von ihm rollte der Ball ins eigene Tor zum 1:1. Das hatte sich der VFC Plauen am Ende aber redlich verdient.

VFC-Trainer Sedat Gören sah die 90 Minuten so: „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr gut drin. Es war eine starke defensive Leistung von der Mannschaft. Da muss man mal ein Kompliment machen. Unser Plan war es, Stabilität hereinzubekommen, dann mit Konterspiel auch gefährlich zu werden. Das hat in der ersten Halbzeit teilweise gut funktioniert. Plötzlich hatten wir auch die Chancen mit Paul Kämpfer gehabt. In der zweiten Halbzeitwar es leider Gottes so, dass wir nach einem ruhenden Ball den Gegentreffer bekommen. Es hatte jeder seine Aufgabe gehabt, aber da war nicht jeder auf seiner Position, kriegen das 1:0. Danach wurden wieder offensiver. Dann hatten wir beim Eckstoß durch Daniel Heinrich schon die Möglichkeit zum Ausgleich und dann die Möglichkeit durch Fabian Riedl, als er allein auf das Tor lief und der Torhüter hielt. Ich denke, dass wir den Punkt auf Grund unserer kämpferischen Leistung verdient haben.

Ilong Göll