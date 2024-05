VFC Plauen und Bischofswerdaer FV vor lösbaren Aufgaben

Vor lösbaren Aufgaben steht das Spitzenduo am 26. Spieltag in der NOFV-Oberliga Süd. Tabellenführer VFC Plauen tritt beim Zehnten Ludwigsfelder FC an. Der Zweite Bischofswerdaer FV ist beim Vorletzten FSV Motor Marienberg gefordert. Ein Heimspiel absolviert der Siebte VfB Krieschow gegen den Neunten FC Einheit Wernigerode.