VFC Plauen trotzt dem SV Babelsberg 03 ein torloses Remis ab

In einer umkämpften Partie fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Foulelfmeter von Fabio Schneider (90.+1). Mit dem fünften Saisonsieg zog Luckenwalde in der Tabelle mit dem FC Eilenburg gleich, der ebenfalls 25 Punkte aufweist. Beide Teams liegen nur noch zwei Zähler hinter dem 15. Platz, den derzeit die BSG Chemie Leipzig 27 Punkten innehat.

Die Partie war über weite Strecken von gegenseitigem Respekt und defensiver Stabilität geprägt. In der Schlussphase erhöhte Luckenwalde den Druck – mit Erfolg. Ein Foul im Strafraum brachte den Gastgebern den entscheidenden Strafstoß, den Schneider sicher verwandelte. Der späte Treffer könnte sich im engen Abstiegskampf noch als richtungsweisend erweisen.