VFC Plauen siegt auch gegen den neuen Spitzenreiter

Der VFC Plauen traf am Ostermontag auf das Team, das gegenwärtig nicht nur auf Platz eins der Fußballoberligatabelle übernachtete, sondern auch auf das einzige Team, das bisher noch kein Spiel in der Liga verloren hat – den RSV Eintracht 1949 Stansdorf. Diesen Umstand wollte der VFC Plauen vor heimischer Kulisse ändern. Der VFC Plauen nahm sich vor, dem Gegner die erste Niederlage beizubringen, wohlwissend, dass er damit dem Verfolger aus Freital einen Bärendienst erweisen würde. Aber darum ging es nicht, die Gelb-Schwarzenhaben einen guten Lauf und wollten den gegen den Tabellenführer fortsetzen.

So galt es, von Minute eins an hellwach zu sein, das Spiel in die eigene Hand zu nehmen. Hellwach waren die VFC-Kicker. In die eigene Hand konnten sie in Halbzeit eins das Spiel nicht voll nehmen. Der Gegner stellte sich zunächst spielstark im Vogtlandstadion vor. Doch nach einem Missverständnis zwischen Torhüter Liam Brenn und Abwehrspieler Louis Samson stand es in der dritten Minute 1:0 für die Heimelf. Sicher ein unerwarteter Auftakt nach Eigentor von Samson. Aber leichtfertig schenkten es die Plauener nach kurzer Führung wieder her. Bei einemlangen Einwurf von Matthias Steinborn hatte der VFC-Pulkim Strafraum zwei Gegenspieler der Gäste nicht auf dem Plan. Till Plump ließ sich nicht zweimal bitten und beförderte die Kugel ohne Gegenwehr zum 1:1-Ausgleich in die Maschen. Doch das haute die VFC-Elf nicht um. Die Stansdorfer demonstrierten zunächst ihre gute Spielanlage, ihre athletische Überlegenheit, ihr robustes Zweikampfverhalten, aber davon ließen sich die Gelb-Schwarzen nicht beeinflussen. Das Auftreten der Elf gefiel. So ging auch einiges Richtung RSV-Tor. Can Tanriver mit Kopfballversuch, Amaar Hussain mit Schuss aus dem Lauf heraus näherten sich schon mal dem gegnerischen Tor. Tayron Profis verspielte eine gute Vorlage von Matheus Beal. Danach versuchte sich der Vorlagengeber selbst mit einem Distanzschuss, der in der Deckung der Gäste hängenblieb. Wenig später schickte Tayron Haake einen langen Ball zu Johan Martynets. Auch ihm versprang der Ball aus dem Lauf heraus. Ein sehenswerter Spielzug ausgehend von Haake über Martynets landete bei Hussainund sein Ball blieb in der Abwehr hängen. Da Stansdorfimmer gefährlich blieb, mussten sich die Plauener in der Halbzeitpause auf ein Anrennen des Gegners in Halbzeit zwei einstellen.

Es kam anders. Nach einem Foulspiel von Torhüter Brenn an Lenny Plank im Strafraum gab es keine zwei Meinungen über den fälligen Elfmeter. Der Elfmeterschütze vom Amt, Tayron Profis, legte sich den Ball zurecht und ließ den baumlangen und athletischen Gästekeeper keine Chance. Der VFC Plauen führte in der 48. Minute mit 2:1. Kurz darauf verpassten die VFC-Kicker, eine Vorentscheidung herbeizuführen. Martynets und Plank konnten ihr Möglichkeiten nicht nutzten. Überhaupt kann man sagen, dass die zweite Halbzeit die Halbzeit der verpassten Gelegenheiten war. Die Konter wurden nicht gut genug zu Ende gespielt. Die größte Chance nutzten die Plauenernicht, als der in der Schlussphase mit nach vorn geeilte Gästekeeper nicht schnell genug in seinen Kasten zurückkehrte. Da wurde der Ball vertändelt. Ja, und einen zweiten Elfmeter hätte es auch noch geben müssen. Max Winter wurde im 16-er zur Strecke gebracht. Das hat das Schiedsrichterkollektiv, das alles in allem eine sehr gute Leistung beim Leiten des Spiels gezeigt hat, wohl anders wahrgenommen. So feierten die VFC-Anhänger trotzdem ihre siegreiche Mannschaft nach dem 2:1-Erfolg gegen den Tabellenersten zurecht frenetisch, haben sie doch eine kämpferisch alles gebende Mannschaft gesehen.

Das Statement zum Spiel von Gabriel Michalek: „Zuerst einen guten Appell ans Team. Es macht Spaß, an den Feiertagen die Punkte zu holen. Es waren wichtige sechs Punkte, die wir jetzt geholt haben. Stark macht uns der Wille. Du merkst ihn einfach bei Heimspielen und ich hoffe jetzt auch auswärts. Wir haben uns zusammengeschweißt. Wir haben uns ausgesprochen und haben ein klares Ziel vor Augen, in jedem Spiel peu a peu eins drauf zu setzen,mehr zu machen und dann schauen wir einmal, was dabei rumkommt.“

Tyron Haake sieht die derzeitige Situation so: „Wirhaben heute einen Sieg eingefahren. Es war eine Mannschaftsleistung. Die Gegner haben es uns nicht einfach gemacht. Aber wir wissen jetzt um unsere Aufgabe. Wir müssen jetzt punkten. Wir haben in der Hinrunde genügend Punkte liegen gelassen. Man hat das heute auch gesehen, dass jeder will. Das ist das Wichtigste. Wir müssen jetzt den Schwung, das Feuer mitnehmen in die nächsten Spiele. Dann kann uns keiner aufhalten.

Mit Louis Glaser zurück in der Mannschaft – kam da auch etwas Spielglück zurück?: Nein, das glaube ich nicht. Ich bin auf jeden Fall froh, mit der Mannschaft spielen zu können. Wir haben einen guten Lauf. Wir sind drin, sind ungeschlagen, was die Punktspiele angeht. So kann es gern weitergehen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und dann gucken wir mal, wo wir stehen.“

VFC-Trainer Norman Zschach: „Wieder einmal eine Kampfleistung, wieder ein spannendes Spiel bei bestem Fußballwetter und einem tollen Publikum dahinter mit 700 Zuschauern. Das freut uns natürlich extrem, dass wir auch das zweite Spiel gegen den neuen Tabellenführererfolgreich bestreiten konnten. Wir haben auch provoziert, dass wir immer durchlaufen, um den Gegner in der hinteren Linie zu Fehlern zu zwingen. So ist der glückliche Sieg auch so erzwungen worden. Wir bekommen ein Standardtor, aus einem Einwurf heraus, den Ausgleich, womit wir natürlich nicht zufrieden sind. Kommen nach der Halbzeit mit einer guten Einstellung heraus, machen mit dem Elfmeter das 2:1 und verteidigen dann mit Mann und Maus. Hätten wir die klaren Konterchancen besser ausgespielt, gehst du mit einem 1:3/4 aus dem Spiel. Das muss man einfach so sagen. … .“

Fazit zum Spiel: Das Spiel hat begeistert, weil zwei starke Mannschaften um den Sieg gekämpft haben. Dass es am Ende für den VFC Plauen gereicht hat, wird die Mannschaft beflügeln für die kommenden, nicht leichter werdenden Aufgaben.

VFC Plauen: Pischon – Tanriver, Ganime, Michalek, Plank(70. Kämpfer) – Limmer, Haake(70.Glaser) –Hussain(57. Winter), Beal, Martynets(70. Träger) – Profis

Tore: 1:0 Samson(ET, 3.), 1:1 Plumpe(10.), 2:1 Profis(FE, 48.)

Zuschauer: 722

Schiedsrichter: Jason Poser

Ilong Göll