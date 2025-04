VFC Plauen mit Niederlage gegen den FSV Luckenwalde

Mitabstiegskonkurrenten aus Luckenwalde mit 0:2. Während sich die Gäste mit dem Sieg in Plauen die Chance auf den Klassenerhalt bewahrten, sind für den VFC Plauen die Messen gelesen, Abstieg in die Oberliga.

Die Gäste wussten, worum es ging und warfen alles in die Begegnung und gewannen das für beide Seiten wichtige Spiel nicht unverdient. Beim VFC Plauen vermisste man den festen Willen, den letzten Strohalm zu nutzen, um die Klasse zu halten. Zu viele Fehler erlaubte sich die Mannschaft, spielte teilweise vogelwild. Wenngleich der zweite Treffer möglicherweise einer Abseitsstellung entsprang, so geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung, weil Luckenwalde insgesamt dominant und gefährlicher auftrat. Gäste-TorhüterFlorian Palmowski verbrachte zumindest einen ruhigen Nachmittag im Vogtlandstadion.

VFC Plauen: Pieles – Morosow(76. Berkemer), Tanriver(33. Will), Fischer, Träger – Jušič, Limmer –Riedl, Winter(61. Hetzsch, Kämpfer(61.Gerstmayer) –Martynets(76. Heinrich)

Zuschauer: 710

Torschützen: 0:1 Philipp Kühn(13.), 0:2 Simon Goller(86.)

Ilong Göll