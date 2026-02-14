VFC Plauen mit langen Gesichtern nach zwei weiteren Testspielen

Der VFC Plauen zeigte sich hinten anfällig, vorn nicht durchschlagskräftig genug und sündigte zudem mit seinen Chancen. So musste er sich gegen den Reichenbacher FC mit einem 1:1 begnügen. Dabei gingen die Plauener verheißungsvoll bereits nach vier Minuten mit 1:0 in Führung. Nach Eckstoß von Matheus Beal durch ein Kopfballtor von Eric Ganime war die Welt für den VFC Plauen in Ordnung.Danach entwickelte sich ein gleichwertiges Spiel. In der 32. Minute glichen die Gäste durch D. Günnel nach Steckpass und entblößter Deckung zum 1:1 aus. Der VFC versuchte zwar das Spiel noch für sich zu entscheiden, aber weder Amaar Hussain, der Youngster Krantz und Matheus Beal aus der Distanz und weitere Spieler hatten an diesem Tag weder das Können und das Glück bei ihren Versuchen.

Im zweiten Spiel ging es gegen den Oberligarivalen aus Rudolstadt. Nach sechs Minuten traf Beal nur den Pfosten. Wenig später versuchte es Hussain aus 18 Metern. Der Ball strich knapp am Tor vorbei. Auch bei Johan Martynets läuft es noch nicht rund. Sein Ball wurde auf Kosten einer Ecke geklärt. Bei Winters Distanzschuss war der Rudolstädter Torhüter zur Stelle. Im Gegenzug fiel nach schnellem Umkehrspiel das 0:1 durch M. Starke. Nur drei Minuten später erhöhte J. Smyla auf 0:2. Hussain im 1-1 gegen den Gästekeeper konnte ebenfalls seine Chance nicht nutzen und der Nachschuss von Martynets wurde auf Kosten eines Eckstoßes geklärt. Danach stand noch einmal der Pfosten im Weg. Den Schlusspunkt setzte Valetino Schubert mit einem weiteren Distanzschuss, aber auch der landete knapp neben dem Tor. So blieb es 0:2.

Es fehlten neben den Langzeitverletzten Paul Kämpfer(Erkältung) und Tim Limmer(Muskelfaserriss).

Trainer Norman Zschach legte nach Abpfiff den Finger in die Wunde und analysierte kurz nach Spielschluss, woran es seiner Meinung nach haperte: „Chancenverwertung, Technik, sauberes Zuspiel, Verhalten beim Umkehrspiel. Aber vielleicht ist die Niederlage gar nicht so schlecht. So wissen die Spieler, wo sie stehen und was passieren kann.“

Das Spiel zwischen dem Reichenbacher FC und Einheit Rudolstadt endete 0:1 durch ein Tor von J. Smyla.

Ilong Göll