VFC Plauen klopft oben an, Grimma und Glauchau im Abstiegskampf

Es stehen zwei Nachholspiele in der NOFV-Oberliga Süd an, die in ganz unterschiedlichen Tabellenregionen Druck erzeugen. Während VFC Plauen den Blick weiter nach oben richten kann und FSV Budissa Bautzen den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld festigen will, kämpfen FC Grimma und VfB Empor Glauchau um wichtige Stabilität. Es sind zwei Abende mit viel Spannung, weil in dieser Phase jeder Punkt schwerer wirkt als noch vor wenigen Wochen.
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Für den FC Grimma ist dieses Nachholspiel ein weiterer Abend unter Hochspannung. Die Mannschaft steht mit 16 Punkten auf Rang 15 und musste am letzten Spieltag einen harten Rückschlag hinnehmen. Beim 1:5 in Bischofswerda geriet Grimma früh ins Hintertreffen, lag nach 24 Minuten bereits 0:2 zurück und fand nie wirklich zurück in die Partie. Der späte Treffer von Kevin Werner zum 1:5 war nur noch Ergebniskosmetik. Gerade deshalb wächst nun der Druck, zu Hause eine Reaktion zu zeigen.
Der FSV Budissa Bautzen reist mit deutlich besserem Gefühl an. Das 3:0 beim VfB 1921 Krieschow war ein klares Zeichen. Felix Hennig traf in der 40. Minute per Foulelfmeter und in der 89. Minute noch einmal, dazwischen profitierte Bautzen auch von der Roten Karte gegen Alexander Bittroff. Maximilian Noack setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Mit 27 Punkten steht Bautzen auf Rang acht und hat die Chance, sich weiter vom unteren Tabellendrittel abzusetzen. Für Grimma geht es ums Überleben im Abstiegskampf, für Bautzen um die Bestätigung eines starken Auftritts.
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Der VfB Empor Glauchau hat am letzten Spieltag mit dem 0:0 gegen den VfB Auerbach 1906 immerhin einen Punkt geholt, doch die Lage bleibt angespannt. Mit 24 Punkten steht Glauchau auf Rang elf und damit noch immer in einem Bereich, in dem jeder Fehltritt sofort neue Sorgen auslösen kann. Dass die Mannschaft gegen Auerbach ohne Gegentor blieb, war ein kleines Signal von Stabilität. Nun braucht Glauchau aber mehr als nur Standhaftigkeit, wenn der Abstand nach unten wachsen soll.
Der VFC Plauen kommt mit echtem Rückenwind. Der 2:1-Sieg gegen RSV Eintracht 1949 war ein Ergebnis mit Wucht. Nach dem frühen Eigentor von Louis Samson und dem schnellen Ausgleich durch Till Plumpe behielt Plauen die Nerven. Tyron Profis entschied die Partie in der 49. Minute per Foulelfmeter. Mit 40 Punkten steht Plauen auf Rang vier und darf weiter davon träumen, die Spitzengruppe unter Druck zu setzen. Genau das macht dieses Nachholspiel so reizvoll: Glauchau braucht Punkte, um nicht wieder nach unten gezogen zu werden, Plauen braucht sie, um oben dran zu bleiben.
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