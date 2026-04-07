VFC Plauen klopft oben an, Grimma und Glauchau im Abstiegskampf

Für den FC Grimma ist dieses Nachholspiel ein weiterer Abend unter Hochspannung. Die Mannschaft steht mit 16 Punkten auf Rang 15 und musste am letzten Spieltag einen harten Rückschlag hinnehmen. Beim 1:5 in Bischofswerda geriet Grimma früh ins Hintertreffen, lag nach 24 Minuten bereits 0:2 zurück und fand nie wirklich zurück in die Partie. Der späte Treffer von Kevin Werner zum 1:5 war nur noch Ergebniskosmetik. Gerade deshalb wächst nun der Druck, zu Hause eine Reaktion zu zeigen.

Der FSV Budissa Bautzen reist mit deutlich besserem Gefühl an. Das 3:0 beim VfB 1921 Krieschow war ein klares Zeichen. Felix Hennig traf in der 40. Minute per Foulelfmeter und in der 89. Minute noch einmal, dazwischen profitierte Bautzen auch von der Roten Karte gegen Alexander Bittroff. Maximilian Noack setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Mit 27 Punkten steht Bautzen auf Rang acht und hat die Chance, sich weiter vom unteren Tabellendrittel abzusetzen. Für Grimma geht es ums Überleben im Abstiegskampf, für Bautzen um die Bestätigung eines starken Auftritts.