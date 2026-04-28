VFC Plauen jagt die Spitze, Wernigerode braucht ein Zeichen

Im Nachholspiel der NOFV-Oberliga Süd richtet sich der Blick auf eine Partie, die für beide Seiten Gewicht hat. Der VFC Plauen kann mit einem Sieg den Druck auf die Spitzengruppe erhöhen, der FC Einheit Wernigerode braucht Punkte, um nicht weiter in eine gefährliche Unruhe zu geraten. In diesem Zusatztermin treffen zwei Mannschaften mit klar unterschiedlichen Ausgangslagen, aber spürbarer emotionaler Fallhöhe aufeinander.
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Der VFC Plauen geht als Tabellendritter mit 50 Punkten in dieses Nachholspiel und kommt mit Rückenwind. Am vergangenen Spieltag gewann die Mannschaft beim VfB Germania Halberstadt mit 2:0 und bestätigte damit ihre starke Position im oberen Feld. Der Rückstand auf Platz eins ist zwar weiter deutlich, doch jeder zusätzliche Sieg hält die Hoffnung lebendig und festigt zugleich die eigene Stellung im Rennen um die Spitze.
Der FC Einheit Wernigerode reist dagegen nach der 1:2-Niederlage beim FC Grimma mit 29 Punkten als Tabellenzehnter an. Die Mannschaft bewegt sich im Mittelfeld, kann sich aber keine längere Schwächephase erlauben. Für Wernigerode geht es darum, Stabilität zurückzugewinnen, für Plauen um den nächsten Schritt nach vorn. Es ist ein Nachholspiel, das für die Gastgeber nach Chance klingt – und für die Gäste nach Prüfung.
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