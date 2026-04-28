VFC Plauen jagt die Spitze, Wernigerode braucht ein Zeichen

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Der VFC Plauen geht als Tabellendritter mit 50 Punkten in dieses Nachholspiel und kommt mit Rückenwind. Am vergangenen Spieltag gewann die Mannschaft beim VfB Germania Halberstadt mit 2:0 und bestätigte damit ihre starke Position im oberen Feld. Der Rückstand auf Platz eins ist zwar weiter deutlich, doch jeder zusätzliche Sieg hält die Hoffnung lebendig und festigt zugleich die eigene Stellung im Rennen um die Spitze.

Der FC Einheit Wernigerode reist dagegen nach der 1:2-Niederlage beim FC Grimma mit 29 Punkten als Tabellenzehnter an. Die Mannschaft bewegt sich im Mittelfeld, kann sich aber keine längere Schwächephase erlauben. Für Wernigerode geht es darum, Stabilität zurückzugewinnen, für Plauen um den nächsten Schritt nach vorn. Es ist ein Nachholspiel, das für die Gastgeber nach Chance klingt – und für die Gäste nach Prüfung.