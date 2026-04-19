VFC Plauen holt Dreier gegen VfL Halle 96 und rückt auf Platz drei

Der VFC Plauen schließt die englischen Wochen mit einem schwer erkämpften 1:0 gegen den VfL Halle 96 ab. Schütze zum Siegestor für Plauen war Tyron Profis und er verhalf mit seinem Treffer seiner Mannschaft zum Sprung auf Platz drei der Oberligatabelle. Man merkte den Kickern des VFC Plauen an, dass schwere Spiele hinter sich lagen. Erst am Donnerstag waren sie in Grimma zu Gast und mussten schon am Sonntag wieder ran. Da fehlte wohl etwas die Frische. So muss man das Spiel einfach ergebnistechnisch sehen und die drei Punkte gern verwalten.

Mit dem VfL Halle stellte sich eine spielstarke, unbequeme Mannschaft im Plauener Vogtlandstadion vor. Sofort musste der VFC Plauen hellwach sein. Den Gästen war anzusehen, dass sie aus Plauen etwas mitnehmen wollten. So entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel. Die ersten beiden Versuche am Torerfolg unternahm die Heimelf. Aber sowohl Profis als auch Can Tanriver per Kopf nach Beal-Eckstoß konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen. Auf der anderen Seite hatte die Defensivabteilung mit Torjäger Jegor Jagupov gut zu tun. Glück für die Spitzenstädter, dass er seine Möglichkeit in Minute 20 nicht zu nutzen wusste. Eric Ganime versuchte es danach im Alleingang und wurde abgelaufen. Besser machte es zwei Minuten später Profis. Zunächst konnten die Gäste klären, der Ball landete beim Torschützenbesten in der Plauener Elf. Zwei drei Schritte Anlauf und dann klingelte es im Kasten der Gäste. 1:0 für den Gastgeber. Dass das schon das Siegtorwar, konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht erahnen, denn auch Matheus Beal brachte seinen Ball kurz vor dem Pausenpfiff nicht im Gästetor unter und Jagupov auf der anderen Seite traf zum Leidwesen der Gästeelf nur den Pfosten.

Die zweite Halbzeit begann mit zwei Glanzlichtern. Zum einen jagte Valentino Schubert eine Rakete Richtung Halle-Tor und Halles Torhüter Phillip Stark parierte mit einer Glanzparade und verhindert das mögliche 2:0 für die Hausherren. Johan Martynets köpfte das Streitobjekt nur wenig später über den Kasten der VfL-Elf. Doch plötzlich merkte man der Heimelf die Belastung der Vorwochen an. Viel Abwehrarbeit war gefragt, denn die Gäste beherrschten jetzt das Spiel. Karl Pischon und seine Vorderleute bekamen viel Angriffsdruck zu spüren, überstanden aberdie 20-minütige Angriffsphase der Gäste. Nach der Wechselphase auf der Plauener Bank zeigten sich die Gelb-Schwarzen wieder etwas präsenter. Zunächst konnte Martynets seine Möglichkeit nicht nutzen und auch Beal im Nachgang ging leer aus. Nicklas Hüttig vom VfL Halle platzierte seinen Ball aus der Distanz nur haarscharf neben den Pfosten. Und noch einmal musste der VFC Plauen tief durchatmen. Für den bereits geschlagenen VFC-KeeperPischon rettete Ganime vor der Linie.

Freude über den Sieg wollte nicht so recht aufkommen. VFC-Torhüter Karl Pischon wurde kurz vor Abpfiff nach Foulspiel eines Halle-Spielers schwer verletzt, sodass er medizinische Hilfe in Ansprch nehmen musste. Wir wünschen Karl Pischon beste Genesung.

Fazit zum Spiel: Es war ein Spiel gegen einen sehr gut organisierten Gegner. Beide Mannschaften hätten das Spiel gewinnen können. Der VFC Plauen geht nicht unverdient als Sieger vom Platz. Er hat das Tor gemacht, Halle nicht. Trotzdem muss der VFC Plauen seine Konter besser ausspiele, den manchmal besser stehenden Nebenmann nicht übersehen.

Aber etwas Glück gehört auch zum Spiel. Das konnten die VFC-er diesmal für sich verbuchen.

VFC-Trainer Norman Zschach nach dem Spiel: „Wir haben meiner Meinung nach eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir waren sehr dominant im Ballbesitz, haben uns auch dort schon viele Möglichkeiten erspielt. Wir hatten die Kontrolle über das Spiel in der ersten Halbzeit. Wir wollten das Ganze in der zweiten Halbzeit wieder so angehen. Es ist ein richtiges Fight-spiel geworden. Halle ist besser ins Spiel gekommen als wir. Aber wir haben unsere Umschaltmomente wieder einmal nicht so gut ausgespielt, haben aber die Führung gehalten, mit Mann und Maus verteidigt. Trotz des unschönen Endes nehmen wir die drei Punkte gerne mit.“

VFC Plauen: Pischon – Sponer(76. Wagner), Tanriver, Ganime, Michalek – Schubert(76. Limmer), Haake(87. Träger), Beal – Winter(46. Hussain), Profis(76. Plank), Martynets

Tore: 1:0 Profis (22.)

Zuschauer: 510

Schiedsrichter: André Blank

Ilong Göll