VFC Plauen gibt 2:0-Führung aus der Hand und scheidet aus Pokal aus

Oberligisten FC Grimma mit 2:0. Dabei war die Niederlage alles andere als notwendig. Mit einer

2:0-Führung ging es in die Halbzeitpause. Alles sah nach einem gesicherten Weiterkommen aus.

So sahen es möglicherweise die Kicker des VFC

Plauen auch. Doch die kampfstarken Grimmaer kamen im zweiten Spielabschnitt zurück und wie.

Zunächst gelang ihnen der späte Anschlusstreffer.

Der setzte neue Kräfte frei und der VFC Plauen reagierte unverständlich übernervös. So konnte die Heimelf in der 87. Minute das aus Grimmaer Sicht viel umjubelte 2:2 feiern. Es roch nach Verlängerung. Daraus wurde nichts. In der 95.

Minute unterlief dem eingewechselten VFC-

Torhüter Simon Schulze ein folgenschweres Foul im Strafraum. Toni Ziffert verwandelte den Elfer sicher und Plauen war raus aus dem Pokal und allen Träumen.

Der VFC Plauen hat sich auf die Fahne geschrieben, den beiden jungen Torhütern Fritz Böttcher und Simon Schulze in den Pokalspielen Spielpraxis zu verschaffen. Dann muss man auch in Kauf nehmen, dass den Youngstern Fehler unterlaufen. Leider ist das zumindest zweimal passiert mit Folgen. Trotzdem, die Niederlage an den beiden Keepern festzumachen, wäre nicht korrekt. Die Spieler müssen sich hinterfragen, was ab der 70. Minute in den Köpfen los war. Die Antwort sollten sie am Mittwoch im Spiel gegen den ZFC Meuselwitz beantworten.

Die Spitzenstädter und die Heimelf lieferten sich in Halbzeit eins ein Spiel mit offenem Visier. Beide Mannschaften kreierten einige Chancen. Jan Hübner, Max Nitschke und vor allem Kento Nakano besaßen gute Möglichkeiten, ihr Team in Führung zu bringen. Nur knapp verfehlten ihre Schüsse das Ziel. Plauen war ebenso gut in der Partie. Deshalb entwickelte sich eine hoch interessante flotte Partie. Luis Werrmann auf der anderen Seite vergab bereits in Minute drei eine gute Möglichkeit. Sein Ball landete knapp neben dem Tor. Einige Minutenspäter vertändelte Kingsley Akindele aussichtsreich den Ball. Kurz darauf wurde Johann Martynets im Strafraum attackiert. Dem Referee war es wohl zu wenig für einen Elfmeter. Sein Tor machte er trotzdem. Mit einem Freistoß aus 25 Metern brachte er den Plauenern die Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff bediente Akindele Lucas Will vorbildlich und er köpfte zum 0:2 ein. Dass ein 2:0-Führung gefährlich sein kann, das zeigte die Heimelf beeindruckend.

Die Anfangsminuten gehörten wieder den Gästen, doch sie machten nichts daraus. Dann wohl der Knackpunkt im Spiel. VFC-Keeper Böttcher verletzte sich in der 62. Minute möglicher schwer(stand nach Spielende noch nicht fest). Der noch jüngere Keeper Schulze musste rein in ein umkämpftes Spiel, machte Fehler. Zunächst konnte er den Anschlusstreffer nicht verhindern.

Freistehend nutzte Max Worbs einen langen Ball zum 1:2. Will versuchte sich ergebnislos an einem dritten Treffer für die Gästeelf. Den machte dann auf der anderen Seite routiniert Benjamin Förster zum 2:2. Als VFC-Keeper Schulze ein Foulspiel im Strafraum unterlief, machte Toni Ziffert per 11-Meter-Tor das Aus für die Gelb-Schwarzen fest.

Bitter, dennoch war es richtig, den beiden jungen Keepern eine Chance zu geben. Sie brauchen Wettkampferfahrung. An Jakob Pieles als unumstrittene Nummer eins kommen sie natürlich noch nicht vorbei.

VFC-Trainer Karsten Oswalds Enttäuschung war riesengroß, dementsprechend sein kurzes Statement: „Glückwunsch an Grimma. Denn Sieg haben sie sich auf Grund der zweiten Halbzeit verdient."

VFG Plauen: Böttcher(62. Schulze) - Heinrich, Abayomi(31. Barth) , Fischer, Morosow - Werrmann(46.), Limmer - Akindele(71.Andreopoulos), Winter, Martynets -

Will

Tore: 0:1 Martynets (29.), 0:2 Will(45.), 1:2 Worbs(71.), 2:2 Förster(87.), 3:2 Ziffert(90.+6)

Zuschauer: 122

Schiedsrichter: Max Kluge(Falkenau)

llong Göll